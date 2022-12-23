《雷鳴天下－雷鼎鳴》話說天下大勢

《雷鳴天下》「話說天下大勢，分久必合，合久必分。」這是《三國演義》的卷首語，充滿

智慧。當今世界的一部分國家，因經濟全球一體化而互相掛鈎，互相融合了幾十年，她們會否「

合久必分」？也有另一些國家因為政治動盪，經濟落後，缺乏基建，一直都與世界發展脫了節，

她們與其他國家分開久矣，能否通過「一帶一路」計劃而納入人類命運共同體？



若是要分，裂縫在哪裏？若是要融合，哪些國家較易融合？



＊當今世界分與合，兩大理論＊



有兩套影響頗大的理論，或可幫助我們整理這些問題，第一套是已故美國政治學家亨廷頓

（Ｓａｍｕｅｌ Ｈｕｎｔｉｎｇｔｏｎ）的「文明衝突」論，另一套是國際政治學者米爾斯海

默（Ｊｏｈｎ Ｍｅａｒｓｈｅｉｍｅｒ）的「現實主義政治」論。「文明衝突」論把國家或人

民以他們屬於哪一種文明體系來劃分，文明可包含共同的文化、歷史、宗教、價值觀等要素，例

如西方文明與伊斯蘭文明或中華文明便頗有不同，文明之間若是出現衝突，可以是深層次的，後

果嚴重；「現實主義政治」論則以國家為劃分的單位，國與國之間有不同的利益，不同的國土與

人民，若有利益衝突可打起仗來，若有共同利益也可合作。



世界應以文明體系還是國家作單位來劃分？我不認為這兩種劃分法沒有缺點，但它們都各自

含有一定不可抹殺的道理；若是要選，我較傾向以國家而不是以文明體系作單位。兩次世界大戰

是否能用不同文明的衝突去解釋？較為勉強；歐洲的大戰，參與的國家文明體系並非南轅北轍，

俄烏戰爭參與的雙方，還是同文同種的（東烏與西烏倒是有些分別），但還是出現慘烈的戰事，

這顯然與國家利益關係更密切。



＊美怕失霸權 抹黑動員遏華＊



中美之間，近年美國頗有利用價值觀戰略，有意無意地把中國描繪為一個邪惡國家，非我族

類，思想怪異，這有助於動員美國及西方國家，把中國視為一種威脅，美國對付中國便如十字軍

東征般替天行道，中美之間的衝突變為文明衝突，避無可避。但只要細想美國或西方政客及傳媒

抹黑中國的宣傳，便知其中虛假成分充斥，欺人亦自欺，若中美之間的宿命是文明衝突，大家價

值觀不同，哪用製造假資訊去欺騙美國與西方國家人民，使他們憎惡中國？由此觀之，美國只是

害怕失去霸權，才千方百計遏制中國，用「文明衝突」論頂多是個煙幕。



當今世界最危險的關係是中美關係，但這是否意味著這是一個兩極世界？倒也未必。我們可

用ＧＤＰ與人口，把世界劃分一下：以購買力平價計算，美國ＧＤＰ佔世界ＧＤＰ １５﹒４％

，中國佔１７﹒７％（２０１４年中國已超美國）；以人口計，美國人口佔全球人口４﹒２％，

中國１４億人口則佔１７﹒５％。世界大得很，中美兩國ＧＤＰ或人口加起來，都只是世界的小

部分，芳自稱兩極，實力有嫌不足，但會否兩國各自有忠實盟友，且都是唯命是從的？若如此，

則兩極論或可站得住腳。



我們若把美國、整個歐盟、日本與「五眼聯盟」的其他成員都加起來，總人口可達１０﹒４

億，佔世界人口１３％，這比起中國的１４億、印度的１４億、伊斯蘭國家的１６億、非洲的

１４億人口，都頗有不如，只是高於拉丁美洲的６﹒６億。以人口論，整個西方世界只是絕對少

數，她的文明絕對不能當作普世文明；以ＧＤＰ論，西方世界加上自以為屬於西方國家的日本，

倒是共佔了世界產值的３８﹒５％，若她們團結一致，有資格自許為一極。



＊歐美盟友貌合神離，不牢固＊



不過，ＧＤＰ與美國旗鼓相當、但人口多於美國的歐盟，與美國只是貌合神離。美國通過北

約組織，對缺乏軍事力量的歐盟確有一定影響，但在俄烏戰爭中，歐盟成了大輸家，對美國早已

產生不滿，德國總理朔爾茨（Ｏｌａｆ Ｓｃｈｏｌｚ）帶隊到訪中國，已顯出歐盟與美國利益

有衝突，結盟並非牢固；日本與澳洲雖站在美國一邊，但一樣要照顧自己國家的利益，與美國關

係不見得如美國所希望般堅實；英國應是美國最可靠的盟友，脫歐後只能投靠美國，但這個國家

正迅速衰落，作用不大。



＊中國雖不結盟，卻獲廣泛支持＊



反觀中國，雖有不結盟的原則，但俄羅斯及伊朗都堅決站在中國一方；近年經濟發展迅速的

東盟，擁有６﹒７億人口，她們雖不想選邊站，但從月前東盟會議中可見，她們已向中國傾斜，

美國對她們的影響力早已急降；中國在非洲素來得到廣泛支持，當地人口一樣已達１４億，前景

無可限量；中東產油國中過去頗不乏美國的朋友，但近年局面已大變，從她們對國家主席習近平

的禮遇、以及願意以人民幣作為購買石油的貨幣可見，他們早已往中國那方跑；就算是拉丁美洲

，本來是美國的地盤，但從近年這些國家屢屢不怕得罪美國可見，她們的獨立性已增加。



從上可知，美國已是沒落霸主，若還懷念著昔日榮光，只會遇上更多不給她面子的國家。中

國的外交政策是建立人類命運共同體，不稱霸，也不用把自己變成兩極中的一極，世界大勢的真

正走向，還是霸權衰落、各國走向多極格局。

《香港科技大學經濟學系前系主任及榮休教授 雷鼎鳴》



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