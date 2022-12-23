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23/12/2022 08:00

《神州頭條》財經報章頭版摘要：外資機構紛上調明年中國增長預期

　　《經濟通通訊２３日專訊》內地主要財經報章頭版摘要如下：　
　
《中國證券報》
　
「長錢」湧動，Ａ股機構化穩步推進
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
個人養老金投資公募基金政策落地，滬深交易所優化發布科技創新等領域相關指數，更好滿足中
長期資金配置需求??今年以來，一系列提高長期資金投資便利性的政策信號密集釋放。Ａ股機
構化進程正穩步推進。
　
北交所新三板推出掛牌上市直聯審核監管機制
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
為提升企業掛牌上市審核效率，增強對優質企業的吸引力，北交所和全國股轉公司近日研究推出
掛牌上市直聯審核監管機制。通過直聯機制，預計優質企業可實現常態化掛牌滿一年後１至２個
月內在北交所上市。
　
廣期所首個品種工業硅期貨成功上市
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
廣州期貨交易所昨日舉辦工業硅期貨和期權上市活動，工業硅期貨順利上市交易。中證監副主席
方星海在致辭時指出，廣期所把首個品種選定為工業硅這一「硅能源」產業基礎原材料，對於支
持光伏產業應用期貨市場管理風險具有重要意義。
　
　
《上海證券報》
　
上交所五大措施深化改革
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
近日，上交所黨委召開黨委會，認真學習中央經濟工作會議精神，研究部署貫徹落實措施。上交
所明確提出，堅定市場化改革方向，更好發揮市場在資源配置中的決定性作用。
　
廣期所工業硅期貨上市首日運行有序
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
國內首個新能源金屬品種－－工業硅期貨昨日在廣期所上市交易。中證監副主席方星海以視頻連
線方式出席活動並致辭稱，廣期所把首個品種選定為工業硅這一「硅能源」產業基礎原材料，對
於支持光伏產業應用期貨市場管理風險具有重要意義。
　
外資機構紛紛上調明年中國經濟增長預期
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
近期，多家外資大行上調對２０２３年中國經濟增速的預測。不少外資機構認為，中央經濟工作
會議的召開、《擴大內需戰略規劃綱要（２０２２－２０３５年）》等文件的發布，都向外界傳
遞了令人鼓舞的積極信號。
　
　
《證券時報》
　
習近平同新西蘭總督基羅就中新建交５０周年互致賀電
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
國家主席習近平昨日同新西蘭總督基羅互致賀電，慶祝兩國建交５０周年。習近平指出，願同基
羅總督一道努力，總結歷史經驗，加強戰略溝通，推動中新全面戰略夥伴關係不斷向前邁進，更
好惠及兩國人民。
　
廣期所首個品種工業硅期貨成功上市
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中證監會副主席方星海昨日在工業硅期貨和期權上市活動上表示，工業硅期貨和期權上市是廣州
期貨交易所建設發展重要的開端，廣期所要牢牢把握服務綠色低碳經濟的定位，深化優化對產業
和投資者的服務。
　
上交所：守正創新，開創資本市場發展新局面
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
近日，上交所黨委召開黨委會，認真學習中央經濟工作會議精神，研究部署貫徹落實措施。上交
所黨委將守正創新，不斷深化改革，提升資本市場服務實體能力，推動經濟高質量發展，為推進
中國式現代化建設作出更大貢獻。（ｌｃ）

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