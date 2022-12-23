【聚焦人幣】人幣中間價貶９７點子，報６﹒９８１０錄兩連跌

《經濟通通訊社２３日專訊》中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報６﹒９８１０，

較上個交易日跌９７點子，錄兩連貶，上個交易日報６﹒９７１３。

隔夜美國公布的初請失業金人數數據依舊強勁，美聯儲（ＦＥＤ）持續鷹派的時間可能更久

，這施壓非美貨幣走低，人民幣亦承壓調整。離岸人民幣兌美元周五亞洲早盤維持在７元關口弱

方交投，突破了１２月６日以來的波動區間底部。



貨幣兌換 中間價 漲跌（ＢＰ）

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１美元╱人民幣 ６﹒９８１０ ＋９７﹒００

１歐元╱人民幣 ７﹒３９８４ ＋２０﹒００

１００日圓╱人民幣 ５﹒２７７５ ＋９１﹒００

１港元╱人民幣 ０﹒８９５５ ＋３﹒８０

１英鎊╱人民幣 ８﹒４０４４ －１８６﹒００

１澳元╱人民幣 ４﹒６５６９ －２０４﹒００

１紐元╱人民幣 ４﹒３６１０ －２３５﹒００

１新加坡╱人民幣 ５﹒１６３７ ＋３４﹒００

１瑞郎╱人民幣 ７﹒４９６９ －２８７﹒００

１加元╱人民幣 ５﹒１１６９ －５６﹒００

１人民幣╱林吉特 ０﹒６３３９ －２３﹒７０

１人民幣╱俄羅斯盧布 ９﹒７５２４ －３８１０﹒００

１人民幣╱南非蘭特 ２﹒４５７０ －８７﹒００

１人民幣╱韓元 １８３﹒８３００ ＋２４﹒００

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人民銀行自２０１４年３月１７日起，人民幣兌美元浮動區間由１％擴大至２％。

人民銀行自２０１５年８月１１日起，完善人民幣兌美元匯率中間價報價，當日人民幣兌一

美元中間價貶值１﹒９％。

