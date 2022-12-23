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23/12/2022 09:18

【聚焦人幣】人幣中間價貶９７點子，報６﹒９８１０錄兩連跌

　　《經濟通通訊社２３日專訊》中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報６﹒９８１０，
較上個交易日跌９７點子，錄兩連貶，上個交易日報６﹒９７１３。
　　隔夜美國公布的初請失業金人數數據依舊強勁，美聯儲（ＦＥＤ）持續鷹派的時間可能更久
，這施壓非美貨幣走低，人民幣亦承壓調整。離岸人民幣兌美元周五亞洲早盤維持在７元關口弱
方交投，突破了１２月６日以來的波動區間底部。
　　
　　貨幣兌換　　　　　　　　　　中間價　　　　漲跌（ＢＰ）　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　１美元╱人民幣　　　　　　６﹒９８１０　　　＋９７﹒００
　　１歐元╱人民幣　　　　　　７﹒３９８４　　　＋２０﹒００
　　１００日圓╱人民幣　　　　５﹒２７７５　　　＋９１﹒００
　　１港元╱人民幣　　　　　　０﹒８９５５　　　　＋３﹒８０
　　１英鎊╱人民幣　　　　　　８﹒４０４４　　－１８６﹒００
　　１澳元╱人民幣　　　　　　４﹒６５６９　　－２０４﹒００
　　１紐元╱人民幣　　　　　　４﹒３６１０　　－２３５﹒００
　　１新加坡╱人民幣　　　　　５﹒１６３７　　　＋３４﹒００
　　１瑞郎╱人民幣　　　　　　７﹒４９６９　　－２８７﹒００
　　１加元╱人民幣　　　　　　５﹒１１６９　　　－５６﹒００
　　１人民幣╱林吉特　　　　　０﹒６３３９　　　－２３﹒７０
　　１人民幣╱俄羅斯盧布　　　９﹒７５２４　－３８１０﹒００
　　１人民幣╱南非蘭特　　　　２﹒４５７０　　　－８７﹒００
　　１人民幣╱韓元　　　　１８３﹒８３００　　　＋２４﹒００
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　人民銀行自２０１４年３月１７日起，人民幣兌美元浮動區間由１％擴大至２％。
　　人民銀行自２０１５年８月１１日起，完善人民幣兌美元匯率中間價報價，當日人民幣兌一
美元中間價貶值１﹒９％。

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