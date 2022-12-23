【大國博弈】ＴｉｋＴｏｋ據報正尋求與美國達成安全協議

《經濟通通訊社２３日專訊》據《路透》引述消息人士透露，ＴｉｋＴｏｋ提出將會成立數

個部門確保與母公司字節跳動保持距離並接受外部審查，以說服美國政府允許其繼續歸中國科企

字節跳動所有。不過，據外媒報道，ＴｉｋＴｏｋ母公司字節跳動承認有員工不當獲取美國記者

數據，此事或影響商討進展。

ＴｉｋＴｏｋ已公布幾項旨在安撫美國政府的措施，包括與甲骨文達成協議，儲存該應用程

式的美國用戶數據，以及組成美國數據安全（ＵＳＤＳ）部門負責監管數據安全和內容審核決策

，知情人士透露，公司已斥資１５億美元用於招聘和重組建立該部門。

但據消息人士透露，包括美國國防部、聯邦調查局和中央情報局在內的部分政府官員仍反對

安全協議。他們認為，ＴｉｋＴｏｋ的用戶將繼續容易受到利用，因該應用程式的技術仍將依賴

字節跳動，而字節跳動也運營著抖音。



＊字節跳動承認不當獲取美國記者ＴｉｋＴｏｋ數據＊



據多間外媒報道，ＴｉｋＴｏｋ的中國母公司字節跳動承認，若干名僱員為調查內部洩密事

件，較早前以不恰當的方式訪問了美國記者的ＴｉｋＴｏｋ個人數據。涉事僱員已經離職。

根據報道，兩位記者為ＢｕｚｚＦｅｅｄ和英國《金融時報》工作，訪問的數據包括記者的

ＩＰ地址，這些地址用於查看記者是否與涉嫌向媒體洩露信息的ＴｉｋＴｏｋ員工有過實際接觸

。

報道指，事件可能影響ＴｉｋＴｏｋ與美國政府討論美國用戶數據安全的進展。（ｄｗ）

