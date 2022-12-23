【新冠肺炎】布林肯籲中國公布更多疫情資訊，重申華府可協助

《經濟通通訊社２３日專訊》美國國務卿布林肯呼籲中國，公布更多疫情相關的資訊，又重

申華府可以提供協助。布林肯指，任何國家包括中國在應對疫情時，分享資訊以及提供疫苗、檢

測和治療都是非常重要，目前華府未收到中國要求協助，但美國準備好支援任何有需要的國家。

布林肯又指，希望見到中國控制好疫情，如果病毒持續傳播，可能會引發新的變種，危及美國及

其他國家。

世衛總幹事譚德塞日前亦表示，對中國不斷變化的新冠病毒感染形勢非常關注。隨著中國各

地的嚴重個案不斷增加，呼籲北京當局提供更多關於疫情嚴重程度、住院情況和需要深切治療的

數據。



＊內地疫情致生產停滯，醫院暫停非緊急手術＊



內地通報新增確診不到３０００宗，惟各地情況未見好轉。多地限購退燒藥、商場縮短營業

時間，工廠提早放農曆年假；廣州等地血庫再傳告急，醫院暫停非緊急手術。

紡織、印染、化工等行業則面對工人染疫，及定單少、利潤低的情況，或迎來「史上最長假

期」。有業內人士透露，廣東、浙江、山東等地６０％的企業將於本月尾停工放假，部分中大型

印染廠亦較去年提前１個月發出農曆新年放假日程，假期將長達６０天。

另外，受疫情與捐血淡季雙重衝擊，山東、江蘇、廣州等多地血庫告急，將影響孕婦、產婦

及危重症病人搶救，部分已排期的手術也要暫時擱置，多個血液中心呼籲符合條件的市民積極捐

血。（ｄｗ）

