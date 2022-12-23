  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

23/12/2022 09:02

【新冠肺炎】布林肯籲中國公布更多疫情資訊，重申華府可協助

　　《經濟通通訊社２３日專訊》美國國務卿布林肯呼籲中國，公布更多疫情相關的資訊，又重
申華府可以提供協助。布林肯指，任何國家包括中國在應對疫情時，分享資訊以及提供疫苗、檢
測和治療都是非常重要，目前華府未收到中國要求協助，但美國準備好支援任何有需要的國家。
布林肯又指，希望見到中國控制好疫情，如果病毒持續傳播，可能會引發新的變種，危及美國及
其他國家。
　　世衛總幹事譚德塞日前亦表示，對中國不斷變化的新冠病毒感染形勢非常關注。隨著中國各
地的嚴重個案不斷增加，呼籲北京當局提供更多關於疫情嚴重程度、住院情況和需要深切治療的
數據。
　
＊內地疫情致生產停滯，醫院暫停非緊急手術＊
　
　　內地通報新增確診不到３０００宗，惟各地情況未見好轉。多地限購退燒藥、商場縮短營業
時間，工廠提早放農曆年假；廣州等地血庫再傳告急，醫院暫停非緊急手術。
　　紡織、印染、化工等行業則面對工人染疫，及定單少、利潤低的情況，或迎來「史上最長假
期」。有業內人士透露，廣東、浙江、山東等地６０％的企業將於本月尾停工放假，部分中大型
印染廠亦較去年提前１個月發出農曆新年放假日程，假期將長達６０天。
　　另外，受疫情與捐血淡季雙重衝擊，山東、江蘇、廣州等多地血庫告急，將影響孕婦、產婦
及危重症病人搶救，部分已排期的手術也要暫時擱置，多個血液中心呼籲符合條件的市民積極捐
血。（ｄｗ）

返回新聞主頁

最新專題
More
人氣文章財經熱話23/12/2022
【虛幣世界】「薯條哥」以2.5億美元保釋，加密貨幣平穩
人氣文章中國故事22/12/2022
《神州經脈》監管再撐房企融資　世衛關注疫情　A股續跌交投回暖
人氣文章香港要聞22/12/2022
【回顧展望－復常在望】內地疫控終降溫　明年港經濟盼迎小陽春
人氣文章香港要聞22/12/2022
【回顧展望－復常在望】疫情加息夾擊經濟　通關在即零售乍現曙光
人氣文章香港要聞22/12/2022
【回顧展望－復常在望】防疫3年終迎鬆綁　復常路上步步為營
人氣文章FOCUS22/12/2022
【FOCUS】硬著陸VS軟著陸　環球樓市同此涼熱
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【訂閱有賞】賞$50超市禮券及2023年年曆卡

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【0+3去旅行】etnet全港獨家實時銀行匯率比較 唱錢格價好幫手！

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金