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23/12/2022 10:52

【新冠肺炎】全國昨新增本土確診３６９６宗，重症病例大增４２宗

　　《經濟通通訊社２３日專訊》內地新增３６９６宗新冠本土確診病例，按日多２４﹒６％。
沒有新增死亡個案，重症病例較前一日增加４２宗。新增本土個案繼續以廣東最多，有１５９９
宗，其次是北京的５４７宗以及福建的３１０宗。
　　國家衛健委公布，昨日全國新增確診病例３７６１宗。其中境外輸入病例６５宗；本土病例
３６９６宗（廣東１５９９宗，北京５４７宗，福建３１０宗，重慶２７１宗，雲南２６３宗，
湖北１１２宗，四川１１０宗，湖南９３宗，上海７９宗，天津５７宗，黑龍江４１宗，河南
３４宗，浙江３２宗，陝西２５宗，江西２３宗，山東２３宗，山西１８宗，河北１５宗，廣西
１５宗，內蒙古１３宗，海南９宗，江蘇２宗，青海２宗，貴州１宗，西藏１宗，寧夏１宗）。
無新增死亡病宗。新增疑似病例３宗，均為北京本土病例。
　
＊廣東各地多措並舉應對就診高峰＊
　
　　內媒報道，為積極應對醫院就診高峰，廣州、深圳、珠海、江門等多地嘗試將核酸採樣屋、
健康體檢車等改造為發熱診療站，為居民提供便利服務。此外，不少地市還通過增設發熱門診及
發熱診室、提供互聯網診療服務、專家服務進社區等，多措並舉緩解醫院高峰期接診壓力。
（ｃａ）

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