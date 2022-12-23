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23/12/2022 08:19

【聚焦人幣】據報俄羅斯計劃明年開始在市場上購買人民幣

　　《經濟通通訊社２３日專訊》據《路透》引述知情人士報道，如果石油和天然氣收入達到俄
羅斯政府預期，俄羅斯計劃從明年開始在市場上購買人民幣，恢復以人民幣計價的干預措施，以
減少對美元和西方金融體系的依賴。
　　俄羅斯央行和財政部均未回覆路透的置評請求。（ｃｔ）

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