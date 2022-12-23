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23/12/2022 09:57

【內房困局】社科院專家建議財政部注資設立新房地產行業融資平台

　　《經濟通通訊社２３日專訊》「一行一會」近日接連發聲，向身陷險境的房地產企業釋放利
好，中證監召開黨委會議，提出引導金融機構支持房地產行業重組併購，允許符合條件的房企「
借殼」已上市房企，亦允許房地產和建築等密切相關行業上市公司實施涉房重組。人民銀行會議
也指出，要改善頭部房企資產負債狀況。中國社會科學院房地產金融研究中心主任尹中立建議，
國家可以新設立一個專門用於房地產行業融資的平台機構，該機構由財政部注資，可以在金融市
場發債籌資；對於財務槓桿過高但仍然可以維持正常經營的房地產開發企業進行注資。
　　據《２１世紀經濟報道》周五引述尹中立指出，化解當前的房地產龍頭企業的債務風險，在
堅持市場化、法治化的基本原則下，政府信用的介入是不可或缺的。中國缺少一個政策性住房金
融機構，可以把這個機構定義為中國的政策性住房金融機構。他認為，注資要有所選擇，對於財
務槓桿過高但仍然可以維持正常經營的房地產開發企業，可以採取注資方式；注資可以採取優先
股的方式，也可以採取普通股方式，待條件成熟政府平台可以通過市場化方式退出。
　　尹中立還建議，政府可收購存量住房，用於保障型租賃住房。發展長租房是解決大城市年輕
人住房難的正確思路，通過政府收購已經竣工的存量住房，不僅可以化解當前房地產企業的債務
困境，還可以解決租賃住房不足的難題，一箭雙雕。（ｗｌ）

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