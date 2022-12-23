《神州縱橫－凌昆》中阿合作前景亮麗

《神州縱橫》國家主席習近平早前出訪中東，進行了三重外交活動：訪問沙地阿拉伯，出席

中國與阿拉伯國家及海灣國家的峰會等，並會見了約２０名外國元首或代表，乃「一帶一路」外

交之壯舉。



＊合作超出地緣戰略範疇 ＊



此行被廣泛視為具有重要的抗美地緣政治目標及意義。無可否認此行確有助提升中阿關係及

中國在中東及北非地區的影響力，確可起到抗衡美國及西方圍堵作用。何況阿拉伯地區在全球的

政經戰略地位十分重要，中阿加強合作的對抗美西功效不容置疑。尤為關鍵者是阿拉伯世界特別

是沙地等海灣國，對美西的不滿日深分歧日大，也需要積極與中國強化關係，故此次中阿外交活

動可謂適逢其會，將有事半功倍之效，難免會引起美國關注。另方面卻必須看到中阿加強交往有

更長遠的歷史意義，相對上述短期性地緣政治目標有更深層因素及更深遠影響。中阿兩大文明自

古便頻常交往，在陸上及海上絲路都留下了印記，今天新一波中阿交往理應開啟更密切聯繫的時

期。也因此新一波中阿合作便有了更厚實廣泛的基礎，超出了互相利用以抗衡美西的共同地緣戰

略利益範疇，有更牢固及全面的互利共贏基礎。故王毅在中阿經濟民生的合作外，特別提到兩大

文明間的互動交流作為關係亮點，明示了中阿交往不限於基本經貿及地緣政治目標。中美對抗只

會是幾年或幾十年（美蘇冷戰４０多年），在歷史長河上只是一瞬，而中阿交往已是幾百年甚至

千年。



＊有利中國科技產業發展＊



回到現實層面，經濟民生乃中阿合作基石。這可清楚從中阿「八大共同行動」的說法中看到

，其中包括推動貿易、糧食、衛健、綠色科技、能源等領域。在這些方面中阿合作確有不少利好

因素，故可預期會逐步收益。首先對中國來說，中阿合作可由深控這「一帶一路」重要環節的潛

力，為中國外貿及對外投資開拓更多新空間。中阿經貿合作有良好的互補性而有利於迅速發展。

如中國可以工業品換資源特別是能源產品，中國還可向阿投資工業生產，除中低檔消費品外還有

較高端產品，如在埃及便設有光纖廠。中國同樣可引入海灣國的主權基金投資。但從長遠看尤為

重要者是中國可由合作推動高科產業發展，一是由阿拉伯的需求拉動科技開發，二是由技術換市

場搶佔阿拉伯市場而強化國際競爭力。中國高科產業也已開始發揮實力，包括在新型農業方面。

如阿聯酋已種出自中國引進的鹹水稻，卡塔爾辦世界杯期間的蔬菜供應也是由中企新型農場提供

。在新能源、新基建及ＩＴ、太空產業上，中阿合作均前景亮麗。《資深評論員 凌昆》



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