【ＦＯＣＵＳ】Ｓｅａ　ｃｈａｎｇｅ來襲，「二馬」齊頭痛

【ＦＯＣＵＳ】二馬最近很頭痛。先有「鋼鐵俠」馬斯克（Ｅｌｏｎ Ｍｕｓｋ）的「親生

仔」特斯拉股價暴瀉，「繼子」推特又捲入大手裁員、廣告驟減的漩渦；後有「小馬哥」馬化騰

怒斥，騰訊（００７００）內部貪腐問題「嚇死人」，預告「很多業務該砍就砍，不要留戀」。

何解至此？除了華爾街傳奇人物、橡樹資本創始人Ｈｏｗａｒｄ Ｍａｒｋｓ口中的第三次

歷史「巨變（ｓｅａ ｃｈａｎｇｅ）」來襲，看看僅用５天即收穫百萬用戶的人工智能系統

ＣｈａｔＧＰＴ，都預示技術革命將重塑滄海桑田。



＊特斯拉、推特、騰訊跌入凡塵＊



歷史總是押韻？１９７３年４月１７日，當聯邦快遞在正式運營首日，將１８６個包裹從田

納西州的Ｍｅｍｐｈｉｓ遞送至全美２５個城市，勢難以想像，現時每３秒的交付量即可達

１８６件。

同樣，志在摘星（星鏈計劃）探火（移民火星），令火箭回收如一曲「超音速芭蕾」的馬斯

克，亦難以想像，特斯拉股價年初至今暴瀉６４％、最新市值跌穿４千億美元；面對電動車後起

之秀環伺，不得不提高Ｍｏｄｅｌ ３、Ｍｏｄｅｌ Ｙ兩款車型在美的促銷折扣由３７５０美

元至７５００美元；１０月以４４０億美元收購的推特，非但未能成現金流金鵝，反遭廣告商杯

葛，數據顯示，排名最前的百大廣告客戶過去近兩個月有七成未幫襯。

跟揚言推特每日虧損逾４００萬美元的馬斯克同命相憐的，還有昔日「股王」騰訊的創始人

馬化騰。他近日在內部員工大會一改過去的溫和風格，怒斥內部貪腐問題觸目驚心，部分業務「

你活都活不下去了，周末還休閒地打球」，「非核心業務能做多大呢？做大又能怎麼樣？」強調

未來要加強和堅持降本增效。



＊技術革命難擋，重塑滄海桑田＊



從Ｍｅｔａ、Ｔｗｉｔｔｅｒ分別宣布裁減１﹒１萬人、７４００名員工的一半，到騰訊警

告留給ＰＣＧ（平台與內容事業群）部分業務的時間不多了，乃至晶片大廠美光

（Ｍｉｃｒｏｎ）、內地智能手機第一把交椅小米雙雙裁員１０％，何解科技龍頭巨企紛紛跌入

凡塵？

最直接原因當推大環境巨變，如Ｈｏｗａｒｄ Ｍａｒｋｓ所言，過去４０年令人難以置信

的「利率下降順風」，以及２００９年至２０２１年的「普遍樂觀、憂慮最少」的時期（除

２０２０年初的數月）天翻地覆。當未來數年的平均基準利率或維持２－４％，容易錢、樂觀的

借方、買方不再。

曙光何在？答案指向讓世界變得更好的技術革命，由淨能量增益核聚變帶來的無限潔淨能源

，由觸手可及的通用人工智能（ＡＧＩ）帶來的個人、經濟賦能，由基因改造技術帶來的頑疾治

療突破。

問問僅用５天即收穫百萬用戶的人工智能系統ＣｈａｔＧＰＴ，「當人工智能機器人能夠處

理所有技能組合和工作時，人類可以做甚麼？」回答是，人類或能找到為社會和經濟做出貢獻的

新方法，潛在選擇包括：專注創意和藝術、提出新想法和創造下一代技術、提供社交和情感支持

、為機器人新角色再培訓……Ｇｏｔ ｉｔ？擁抱變化！

