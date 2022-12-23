《經濟通通訊社２３日專訊》國務院總理李克強昨天（２２日）接見到北京述職的行政長官
李家超，充分肯定李家超和特區政府的工作。據悉，國家主席習近平今日亦會接見李家超，有別
於以往行政長官述職時，會在同一日獲國家主席和國務院總理接見，今次則分兩天進行。
全國人大常委譚耀宗表示，由於通關和釋法等並非李克強主責的範疇，所以昨日述職時未有
提及。至於通關問題，他預期習近平在今日李家超述職時或會提及，但相信只會觸及大方向，不
會談到具體的安排。（ｃｌ）
23/12/2022 09:23
【香港政情】消息：習近平今晤李家超，譚耀宗料提通關大方向
《經濟通通訊社２３日專訊》國務院總理李克強昨天（２２日）接見到北京述職的行政長官
李家超，充分肯定李家超和特區政府的工作。據悉，國家主席習近平今日亦會接見李家超，有別
於以往行政長官述職時，會在同一日獲國家主席和國務院總理接見，今次則分兩天進行。
全國人大常委譚耀宗表示，由於通關和釋法等並非李克強主責的範疇，所以昨日述職時未有
提及。至於通關問題，他預期習近平在今日李家超述職時或會提及，但相信只會觸及大方向，不
會談到具體的安排。（ｃｌ）
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