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23/12/2022 10:21

【新冠肺炎】來往港澳直通巴「港澳快線」周末恢復營運

　　《經濟通通訊社２３日專訊》停運兩年、來往香港和澳門的直通巴港澳快線，將於周末
（２４日）恢復營運。
　　港澳快線網站顯示，每日將提供４個班次來往太子、港珠澳大橋，直達澳門半島或氹仔，平
日單程票１６０元、假日１８０元。首班車會在周六中午１２時５０分從太子出發前往澳門，
　　「港澳快線」在２０２０年起因疫情關係而暫停服務。（ｃｌ）

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