【新冠肺炎】醫管局質素及安全總監黃立己確診

《經濟通通訊社２３日專訊》醫管局發言人今日表示，質素及安全總監黃立己醫生確診

２０１９冠狀病毒病，正按衞生署衞生防護中心指引進行隔離。

黃立己最近一次上班為昨日（２２日）。他工作時有佩戴口罩及遵守有關感染控制措施，並

每日進行快速抗原測試。他最近沒有外遊紀錄。（ｃｌ）

