【新冠肺炎】律政司副司長司機確診，張國鈞快測陰性

《經濟通通訊社２３日專訊》律政司發言人今日表示，律政司副司長張國鈞的司機昨晚

（２２日）對２０１９冠狀病毒病核酸檢測呈陽性。張國鈞有定期進行新冠病毒病核酸檢測和快

速抗原測試，今日亦曾進行快速抗原測試，結果為陰性。

該名司機無須與公眾人士接觸，近期亦沒有外遊紀錄，工作時有佩戴口罩及遵守有關防疫措

施。他最近一次上班日期為昨天（２２日）。（ｃｌ）





