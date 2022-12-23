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23/12/2022 15:03

【新冠肺炎】政府產業署署長馮建業因家人確診正居家檢疫

　　《經濟通通訊社２３日專訊》政府產業署發言人今日表示，政府產業署署長馮建業一位同住
家人確診２０１９冠狀病毒病。馮建業現按衞生署衞生防護中心指引進行家居檢疫，檢疫期間會
在家工作。
　　馮建業有定期進行新冠病毒快速抗原測試。他昨日曾進行新冠病毒核酸檢測，今日亦已進行
快速抗原測試，結果均為陰性。（ｃｌ）

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