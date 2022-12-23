【新冠肺炎】政府產業署署長馮建業因家人確診正居家檢疫

《經濟通通訊社２３日專訊》政府產業署發言人今日表示，政府產業署署長馮建業一位同住
家人確診２０１９冠狀病毒病。馮建業現按衞生署衞生防護中心指引進行家居檢疫，檢疫期間會
在家工作。
馮建業有定期進行新冠病毒快速抗原測試。他昨日曾進行新冠病毒核酸檢測，今日亦已進行
快速抗原測試，結果均為陰性。（ｃｌ）
加息周期唔使急，最緊要定！各大銀行實時「定存息率大比拼」► 即睇
|財經熱話23/12/2022
憧憬通關國泰無懼工會行動照升 大行唱好現價仍值博？
|財經熱話23/12/2022
【回顧展望－樓市把脈】明年樓價料跌幅收窄至5% 憧憬政府撤辣
|FOCUS23/12/2022
【FOCUS】Sea change來襲 「二馬」齊頭痛
|財經熱話23/12/2022
【回顧展望－樓市把脈】樓市下跌掀劈價潮 新界市區銷情見榮辱
|財經熱話23/12/2022
【回顧展望－息魔來襲】經濟復甦利好港銀前景 淨息差或首季見頂
|財經熱話23/12/2022
【回顧展望－息魔來襲】明年首季料美加息兩次 港拆息或續高企
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品N
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰