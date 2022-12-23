【新冠肺炎】政府產業署署長馮建業因家人確診正居家檢疫

《經濟通通訊社２３日專訊》政府產業署發言人今日表示，政府產業署署長馮建業一位同住

家人確診２０１９冠狀病毒病。馮建業現按衞生署衞生防護中心指引進行家居檢疫，檢疫期間會

在家工作。

馮建業有定期進行新冠病毒快速抗原測試。他昨日曾進行新冠病毒核酸檢測，今日亦已進行

快速抗原測試，結果均為陰性。（ｃｌ）

