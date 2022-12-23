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23/12/2022 17:08

【新冠肺炎】本港新增２０２５２宗確診，再多４６名患者離世

　　《經濟通通訊社２３日專訊》本港新冠肺炎單日確診再破２萬宗。衞生署衞生防護中心公布
，截至１２月２３日零時零分，本港新增２０２５２宗新冠肺炎確診，其中１９３２８宗在本地
感染，９２４宗屬輸入個案。再多４６名患者離世。
　　另外，再有２３８間學校合共呈報４３９名師生確診，包括３２２名學生及１１７名教職員
。３間學校共３班要局部停課。再多５３間安老院舍爆疫，包括７０名院友及１２名員工受感染
。另有多１４間殘疾人士院舍共錄２２名院友及２名員工確診。
　　截至１２月２３日零時零分，衞生署公共衞生化驗服務處在本港的輸入個案中累計發現
２２６宗ＸＢＢ、六宗ＸＢＤ、八宗ＢＡ﹒２﹒７５﹒２、七宗ＢＡ﹒４﹒６、１３宗ＢＦ﹒７
及３８宗ＢＱ﹒１﹒１亞系個案，而本地個案中亦累計發現１５３宗ＸＢＢ、１８宗ＸＢＤ、一
宗ＢＡ﹒２﹒７５﹒２、１１宗ＢＦ﹒７及１７９宗ＢＱ﹒１﹒１亞系個案。
　　此外，截至１２月２３日零時零分，於第五波疫情期間共錄得１１１６０宗死亡個案曾對新
型冠狀病毒呈陽性，當中由醫院管理局及公眾殮房報告的個案分別為１１０５４宗及１０２宗，
以及四宗由私家醫院報告的個案。至今本港累計死亡個案共有１１３７３宗。（ｃｌ）

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