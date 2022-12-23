《經濟通通訊社２３日專訊》道瓊斯工業平均指數今年至今下跌９﹒２％，不過相對於標準
普爾５００指數，指數有望創下１９３３年以來最好的一年。
道瓊斯工業平均指數內有很多藍籌股，使其相對穩定。ＩＨＳ Ｍａｒｋｉｔ數據顯示，
ＳＰＤＲ道瓊斯工業平均指數ＥＴＦ信託的淡倉興趣徘徊在已發行股票的３％水平，是自
２０２０年８月以來的最高。（ｒｃ）
23/12/2022 09:28
【外圍經濟】道指相對標指有望創下１９３３年以來表現最好的一年
《經濟通通訊社２３日專訊》道瓊斯工業平均指數今年至今下跌９﹒２％，不過相對於標準
普爾５００指數，指數有望創下１９３３年以來最好的一年。
道瓊斯工業平均指數內有很多藍籌股，使其相對穩定。ＩＨＳ Ｍａｒｋｉｔ數據顯示，
ＳＰＤＲ道瓊斯工業平均指數ＥＴＦ信託的淡倉興趣徘徊在已發行股票的３％水平，是自
２０２０年８月以來的最高。（ｒｃ）
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