【外圍經濟】道指相對標指有望創下１９３３年以來表現最好的一年

《經濟通通訊社２３日專訊》道瓊斯工業平均指數今年至今下跌９﹒２％，不過相對於標準

普爾５００指數，指數有望創下１９３３年以來最好的一年。

道瓊斯工業平均指數內有很多藍籌股，使其相對穩定。ＩＨＳ Ｍａｒｋｉｔ數據顯示，

ＳＰＤＲ道瓊斯工業平均指數ＥＴＦ信託的淡倉興趣徘徊在已發行股票的３％水平，是自

２０２０年８月以來的最高。（ｒｃ）

