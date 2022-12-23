【外圍經濟】歐洲央行副行長表示加息０﹒５厘可能成為近期新常態

《經濟通通訊社２３日專訊》歐洲央行副行長德金多斯（Ｌｕｉｓ ｄｅ

Ｇｕｉｎｄｏｓ）表示，本月會議上加息０﹒５厘這種情況可能會成為標準做法。

他受訪時表示，儘管預測歐元區將經歷冬季衰退，但貨幣政策必須繼續收緊。加息０﹒５厘

可能成為近期新常態，市場應該預期在一段時間內以這種速度加息。

他認為歐洲央行到目前為止採取的措施將對通脹產生影響，但仍然需要做更多。（ｒｃ）

