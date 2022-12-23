《經濟通通訊社２３日專訊》馬斯克表示，他在兩年內不打算再出售特斯拉股票。
馬斯克今年已經賣出了近４００億美元的特斯拉股票，主要是為了資助他購買推特。是次並
非馬斯克首次表示不再出售特斯拉股票。
此外，美國國家公路交通安全管理局正在調查於美國三藩市－奧克蘭海灣大橋發生的一宗交
通意外，涉及特斯拉Ｍｏｄｅｌ Ｓ，這宗事故可能是由汽車上的自動化系統導致。
管理局表示，該調查是第４１宗此類案件，調查自動化系統在涉及特斯拉汽車交通意外中的
角色。（ｒｃ）
23/12/2022 15:05
【外圍經濟】馬斯克表示兩年內不會出售特斯拉股票
《經濟通通訊社２３日專訊》馬斯克表示，他在兩年內不打算再出售特斯拉股票。
馬斯克今年已經賣出了近４００億美元的特斯拉股票，主要是為了資助他購買推特。是次並
非馬斯克首次表示不再出售特斯拉股票。
此外，美國國家公路交通安全管理局正在調查於美國三藩市－奧克蘭海灣大橋發生的一宗交
通意外，涉及特斯拉Ｍｏｄｅｌ Ｓ，這宗事故可能是由汽車上的自動化系統導致。
管理局表示，該調查是第４１宗此類案件，調查自動化系統在涉及特斯拉汽車交通意外中的
角色。（ｒｃ）
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