騰訊（００７００）昨回購１０９萬股，涉資３﹒５億元

《經濟通通訊社２３日專訊》騰訊控股（００７００）申報，昨回購１０９萬股，每股作價

介乎３１６﹒４至３２５﹒４元，涉資３﹒５０８億元。

該集團在本年內至昨天為止（自普通決議案通過以來），在交易所購回有關證券的數目為

８６７５﹒８６萬股，佔已發行股份數目０﹒９０２６１％。（ｗｈ）

