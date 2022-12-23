《經濟通通訊社２３日專訊》騰訊控股（００７００）申報，昨回購１０９萬股，每股作價
介乎３１６﹒４至３２５﹒４元，涉資３﹒５０８億元。
該集團在本年內至昨天為止（自普通決議案通過以來），在交易所購回有關證券的數目為
８６７５﹒８６萬股，佔已發行股份數目０﹒９０２６１％。（ｗｈ）
23/12/2022 07:53
騰訊（００７００）昨回購１０９萬股，涉資３﹒５億元
《經濟通通訊社２３日專訊》騰訊控股（００７００）申報，昨回購１０９萬股，每股作價
介乎３１６﹒４至３２５﹒４元，涉資３﹒５０８億元。
該集團在本年內至昨天為止（自普通決議案通過以來），在交易所購回有關證券的數目為
８６７５﹒８６萬股，佔已發行股份數目０﹒９０２６１％。（ｗｈ）
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