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23/12/2022 07:52

【北水炒Ｄ乜】淨流入７﹒７３億元，買美團沽小鵬

　　《經濟通通訊社２３日專訊》昨日（２２日）恒指高開３７６點，報１９５３７點。最高升
５７４點報１９７３５點，最低升３１５點報１９４７５點。恒指收報１９６７９點，升５１８
點或２﹒７１％。
　　北水全日淨流入７﹒７３億元，增加１２３﹒１％。北水淨買入最多的個股依次是美團
（０３６９０）、騰訊控股（００７００）、中國移動（００９４１）；淨賣出最多的依次是小
鵬汽車（０９８６８）、新東方在綫（０１７９７）、安踏體育（０２０２０）。
　　主板成交１０１４﹒６９億元增加４６﹒４％。其中港股通成交３２７﹒２億元，佔總成交
３２﹒２％。
　　美團升６﹒８９％報１８６﹒２元，北水淨買入６﹒１億元；騰訊控股升４﹒１２％報
３２３﹒８元，北水淨買入４﹒６億元；中國移動升１﹒３６％報５２元，北水淨買入２億元。
　　小鵬汽車升１１﹒２％報４３﹒２元，北水淨賣出１﹒９億元；新東方在綫升７﹒３５％報
５４﹒０５元，北水淨賣出１﹒４億元；安踏體育升４﹒９２％報１０２﹒４元，北水淨賣出
１﹒３億元。
　
　　表列全日北水淨買入及淨賣出最多港股：
　
　　　　　　　　　　淨買入最多港股
　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份名稱　　（編號）　　　淨買入＋╱淨賣出－
　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　美團　　　（０３６９０）　　　　　　６﹒０８
　　騰訊控股　（００７００）　　　　　　４﹒５９
　　中國移動　（００９４１）　　　　　　１﹒９８
　　海底撈　　（０６８６２）　　　　　　１﹒０７
　　快手　　　（０１０２４）　　　　　　０﹒７８
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　　　　　　　　　　淨賣出最多港股
　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份名稱　　　　（編號）　　　淨買入＋╱淨賣出－
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　小鵬汽車　　　（０９８６８）　　　　　－１﹒９１
　　新東方在綫　　（０１７９７）　　　　　－１﹒３６
　　安踏體育　　　（０２０２０）　　　　　－１﹒３５
　　中國海洋石油　（００８８３）　　　　　－０﹒９７
　　李寧　　　　　（０２３３１）　　　　　－０﹒２１
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

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