【北水炒Ｄ乜】淨流入７﹒７３億元，買美團沽小鵬

《經濟通通訊社２３日專訊》昨日（２２日）恒指高開３７６點，報１９５３７點。最高升

５７４點報１９７３５點，最低升３１５點報１９４７５點。恒指收報１９６７９點，升５１８

點或２﹒７１％。

北水全日淨流入７﹒７３億元，增加１２３﹒１％。北水淨買入最多的個股依次是美團

（０３６９０）、騰訊控股（００７００）、中國移動（００９４１）；淨賣出最多的依次是小

鵬汽車（０９８６８）、新東方在綫（０１７９７）、安踏體育（０２０２０）。

主板成交１０１４﹒６９億元增加４６﹒４％。其中港股通成交３２７﹒２億元，佔總成交

３２﹒２％。

美團升６﹒８９％報１８６﹒２元，北水淨買入６﹒１億元；騰訊控股升４﹒１２％報

３２３﹒８元，北水淨買入４﹒６億元；中國移動升１﹒３６％報５２元，北水淨買入２億元。

小鵬汽車升１１﹒２％報４３﹒２元，北水淨賣出１﹒９億元；新東方在綫升７﹒３５％報

５４﹒０５元，北水淨賣出１﹒４億元；安踏體育升４﹒９２％報１０２﹒４元，北水淨賣出

１﹒３億元。



表列全日北水淨買入及淨賣出最多港股：



淨買入最多港股

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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

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美團 （０３６９０） ６﹒０８

騰訊控股 （００７００） ４﹒５９

中國移動 （００９４１） １﹒９８

海底撈 （０６８６２） １﹒０７

快手 （０１０２４） ０﹒７８

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淨賣出最多港股

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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

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小鵬汽車 （０９８６８） －１﹒９１

新東方在綫 （０１７９７） －１﹒３６

安踏體育 （０２０２０） －１﹒３５

中國海洋石油 （００８８３） －０﹒９７

李寧 （０２３３１） －０﹒２１

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