《日入而息》習近平充分肯定李家超工作，港府推線上平台搶人才

《今天重點》

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習近平稱李家超勇於擔當務實有為，充分肯定其工作

陳國基稱人才服務窗口下周三起接受申請，冀每年吸納３﹒５萬人；政府正積極與內地商討通關

，相信好快有消息；陳茂波稱引進重點企業辦公室已成立，目標企業包括人工智能等；政府推高

才通計劃接受１７６間大學畢業生申請，發出２年通行證

孫東稱發展半導體晶片產業不是走其他地區「老路」；提升製造業ＧＤＰ佔比實事求是，挑戰為

土地與人才；香港在半導體晶片研發上有優勢，正接觸海內外著名企業

港鐵（０００６６）成立檢討鐵路資產管理專家小組，梁廣灝任小組主席；港府成立小組監督檢

討港鐵維修保養制度，韋志成任主席

金管局表示首三季零售銀行稅前溢利按年減１１﹒７％，淨息差擴闊

傳入境處安排管制站員下周三重返崗位，高鐵隨時候命

本港新增２０２５２宗確診，再多４６名患者離世

中原ＣＣＬ按周跌１﹒３９％，今年累跌１５﹒２７％

首１１月中國對外非金融類直投美元計同比增３﹒６％

首１１月美元計ＦＤＩ同比增速顯著放緩至１２﹒２％

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《即日市況》

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恒指全日低收８６點報１９５９３，中聯通升逾６％搶佔頭位

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《深滬股市》

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滬指收跌０﹒２８％成交不足六千億，全周累挫近４％

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《美元匯價》

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歐元受制１﹒０６６０，英鎊或下試１﹒０９

歐元最新報１﹒０６１１╱１５，日圓最新報１３２﹒６６╱６７

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《公司資訊》

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ＥＳＲ（０１８２１）溫州瑞安物流園竣工，面積逾１２﹒９

萬平方米

和鉑醫藥（０２１４２）就抗體藥物偶聯物與科倫博泰合作的

進一步業務更新

據報字節跳動調整遊戲業務，合併國內外發行線聚焦全球

萬科（０２２０２）擬發行不逾３７億元人民幣中期票據，用

於補充現金流及項目建設

騰訊（００７００）今回購１０９萬股，涉資３﹒５億元

聯康生物科技（００６９０）租賃生產設施物業，涉資６１１

萬元

信能低碳（００１４５）獨立非執行董事黃立志逝世

ＨＫＥ ＨＯＬＤＩＮＧＳ（０１７２６）陳永恒已請辭首席

財務官

中國互聯網投資（００８１０）不知悉任何股價及成交量近期

波動原因

港鐵（０００６６）成立檢討鐵路資產管理專家小組，梁廣灝

任小組主席

爪哇控股（００２５１）與漢國成立合營企業，發展淺水灣南

灣道土地

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《國企紅籌》

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中國新城鎮（０１２７８）劉賀強不再擔任行政總裁，胡志偉

接任

光大永年（０３６９９）手持逾２億現金主要投放定存，英國

物業收購待觀察

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《神州民企》

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恒大地產提議將「１５恒大０３」本息兌付再展期半年

蔚來（０９８６６）將於明日舉辦ＮＩＯ Ｄａｙ ２０２２

３６０數科（０３６６０）穩定價格行動及穩定價格期結束

瑞科生物（０２１７９）旗下疫苗對新冠肺炎變種具積極結果

愛康醫療（０１７８９）髖關節置換手術導航系統獲國家藥監

局批准註冊證

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《中國要聞》

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廣州等六城市開展服務業擴大開放試點方案近期將印發

商務部表示縮減外資准入負面清單，加大現代服務業開放；外

貿企業訂單下滑，將從三方面發力支持

兩部門表示明年３月基本處置網上涉股市黑嘴及非法薦股

首１１月中國對外非金融類直投美元計同比增３﹒６％

首１１月美元計ＦＤＩ同比增速顯著放緩至１２﹒２％

財政部表示中國與瑞士實現審計準則與審計監管等效；中國與

瑞士實現審計準則和審計監管等效

內地２０２３年春運首日火車票明開售

北京市將對３１７家實體書店給予扶持

移民局表示加快推進移民管理規則、標準等制度型開放

張文宏預期上海一周內新冠感染人數將達峰值

北京公開推介１０１個重大項目，總投資２０９３億元

今日２０５０億逆回購，本周放水７０４０億創兩周高

上海市委召開會議，明確２０２３年八項重點工作

社科院專家建議財政部注資設立新房地產行業融資平台

國台辦表示尸尸尸尸尸恢復閩沿海與金門馬祖直接往來，陸方

無障礙

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《寶島快訊》

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台股收跌１﹒１９％，報１４２７１﹒６３點

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《俄烏開戰》

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烏總統提１０點和平方案，白宮再指北韓對俄提供軍火

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《國際要聞》

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英國入境職員加入工潮，倫敦希斯路機場將減少航班

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《外圍經濟》

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墨西哥計劃在２０２３年與企業續簽反通脹協議

歐洲央行副行長表示加息０﹒５厘可能成為近期新常態

美國天然氣產量將出現自去年冬天以來最大跌幅

美國第三季ＧＤＰ年率化後按季增３﹒２％，勝預期

道指相對標指有望創下１９３３年以來表現最好的一年

馬斯克表示兩年內不會出售特斯拉股票

「薯條哥」以２﹒５億美元保釋，加密貨幣平穩

ＦＴＸ向首席律師支付超過１２００萬美元

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《大國博弈》

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丘應樺稱須爭取單獨關稅區待遇，美阻撓上訴委員任命

中國回應美方制裁兩涉藏人員，對余茂春等採反制措施

中美高層再通電話，王毅稱加緊兩國關係指導原則磋商

美國會致函八車企，要求答供應鏈有否涉新疆強迫勞動

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《其他消息》

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文美桂離世，元朗區議會議席懸空

消息指習近平今晤李家超，譚耀宗料提通關大方向

傳入境處安排管制站員下周三重返崗位，高鐵隨時候命

孫東稱發展半導體晶片產業不是走其他地區「老路」；提升製造業ＧＤＰ佔比實事求是，挑戰為

土地與人才；香港在半導體晶片研發上有優勢，正接觸海內外著名企業

陳茂波稱金管局將在投資營運方面支持香港投資管理有限公司；引進重點企業辦公室已成立，目

標企業包括人工智能等

政府委任禤惠儀為亞太經合組織商貿諮詢理事會中國香港代表

施熙德再獲委任為會財局程序覆檢委員會主席

本港過去一周新增３宗類鼻疽個案，患者居深水埗且有長期病患

當局呼籲市民提防偽冒政務司長訪談詐騙廣告，已交警方調查

陳國基稱人才服務窗口下周三起接受申請，冀每年吸納３﹒５萬人；政府正積極與內地商討通關

，相信好快有消息

香港設立國際調解院籌備辦公室，明年初開始運作

金管局表示首三季零售銀行稅前溢利按年減１１﹒７％，淨息差擴闊

習近平稱李家超勇於擔當務實有為，充分肯定其工作

政府推高才通計劃接受１７６間大學畢業生申請，發出２年通行證

梁振英控告《立場》及鍾劍華誹謗案，８﹒７開審將不設陪審團

港府成立小組監督檢討港鐵維修保養制度，韋志成任主席

許正宇稱針對各金融科技細分領域提出支持政策及配套措施

研究表示亞太區消費回至疫情前水平，惟因收入高低消費行為不同

ＱＤＡＰ喬裝客戶計劃結果顯示中介人大致符合監管要求

三港人北海道登山遇暴風雪，最少一死一傷

維園工展會簷篷塌下，３人受傷毋須送院

中原ＣＣＬ按周跌１﹒３９％，今年累跌１５﹒２７％

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《新冠肺炎》

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本港新增２０２５２宗確診，再多４６名患者離世

中山紀念公園體育館下周五起暫停開放以作防疫用途

來往港澳直通巴「港澳快線」周末恢復營運

全國昨新增本土確診３６９６宗，重症病例大增４２宗

北京發熱門診患者者６﹒５萬人次，較高峰減１１％

外交部表示國內醫藥供應總體充足，疫情防控是可預測的

官媒冬至夜連發四文，要求全社會統籌、互相支撐抗疫

布林肯籲中國公布更多疫情資訊，重申華府可協助

廠商會冀工展會放寬試食後生意額可提升一至兩成

律政司副司長司機確診，張國鈞快測陰性

政府產業署署長馮建業因家人確診正居家檢疫

聯合航空明年３月恢復香港至三藩市航班

英研究指中國正面臨疫情高峰，每日恐有百萬人確診

醫管局質素及安全總監黃立己確診

復星醫藥為在華常住德籍公民提供復必泰新冠疫苗

私營機構接種復必泰科興，疫苗保障基金將不適用

噴射飛航表示已準備好港澳復航，正待當局批示

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