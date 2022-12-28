《牛熊志選－陳其志》資金看好阿里（０９９８８）

《牛熊志選》筆者祝各位度過愉快的聖誕假期！美國上周四（２２日）公布今年第三季國內

生產總值（ＧＤＰ）按季升３﹒２％，此外早前公布的初申領失業救濟金人數較預期少，觸發市

場憂慮美聯儲將繼續進取加息以控通脹。節假日前夕，港股上周五（２３日）低開近３００點後

跌幅收窄，１０天線失而復得，隨後追回開市大部分跌幅險守１９５００點關口。恒指牛熊證資

金流情況，截至上周四過去５個交易日，恒指牛證合共錄得約１８５９萬港元資金淨流出，顯示

有好倉資金套現，恒指熊證則累計約６７８９萬港元資金淨流出，顯示有淡倉資金套現。街貨分

布方面，截至上周四，恒指牛證街貨主要在收回價１８３００點至１８５９９點之間，累計相當

約１３４８張期指合約；熊證街貨主要在收回價２００００點至２０２９９點之間累計了相當約

１８３３張期指合約。

根據法興交易員表示，上周場外期權市場的引伸波幅普遍下跌，恒生指數的３個月場外期權

的引伸波幅下降０﹒４個波幅點至２７﹒３％；國企指數的３個月場外期權的引伸波幅下降

０﹒５個波幅點至３０﹒５％；至於３個月期股份場外期權方面，匯控（００００５）的引伸波

幅下降１﹒２個波幅點至２４﹒２％；港交所（００３８８）的引伸波幅下降１﹒９個波幅點至

３６﹒７％；騰訊（００７００）的引伸波幅下降０﹒９個波幅點至３８﹒６％；中石油

（００８５７）的引伸波幅下降１﹒２個波幅點至２８﹒９％；中海油（００８８３）的引伸波

幅下降１﹒１個波幅點至２７﹒１％；建行（００９３９）的引伸波幅上升０﹒１個波幅點至

２２﹒２％；友邦（０１２９９）的引伸波幅維持於３２﹒８％的水平；工行（０１３９８）的

引伸波幅下降０﹒１個波幅點至２２﹒３％；平保（０２３１８）的引伸波幅下降２﹒６個波幅

點至４５﹒９％；南中（０２８２２）的引伸波幅下降０﹒４個波幅點至２５﹒８％。

輪證看好資金流方面，截至上周四前一周，阿里（０９９８８）的相關認購證及牛證合共錄

得約１８２２萬元資金淨流入部署，為最多資金留意個股。產品條款方面，目前市場上較活躍的

阿里認購證為行使價約９２元至１０３元附近的中期價外條款，實際槓桿約３﹒９倍至５﹒１倍

；另外，港交所相關認購證及牛證期內錄得約３５９萬元資金淨流入部署，資金留意行使價

４００元附近的中長期及長期價外條款，實際槓桿約６﹒８倍。

至於看淡資金流方面，期內美團（０３６９０）的相關認沽證及熊證合共錄得約１２２５萬

元資金淨流入部署。美團認沽證條款方面，較多投資者留意行使價約１４７元至１６９元附近的

中期價外條款，實際槓桿約３﹒５倍至４﹒８倍。

《法興證券上市產品銷售部主管 陳其志》



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