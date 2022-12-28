《每周華語－黃溢華》甚麼是「價值」？由卡夫卡「作品」說起！

《每周華語》２０００年之前，「﹒ｃｏｍ」股有「價」有「巿」，２０００年納指暴跌：

大部分的科網股消失了，一文不值。科網股的「計價」模式千奇百怪也，今天稱為「

Ｃｒｅａｔｉｖｅ Ａｃｃｏｕｎｔｉｎｇ」。文學作品極多！又如何「計價」？有計量模式嗎

？巿場力量有重要性，但不代表正確反映價格即價值！



資產價格大跌、再跌，不一定有巿有價。人們都嚇怕了，因而有資金也不會輕易入巿。或許

這是「Ｍａｒｋｅｔ Ｆａｉｌｕｒｅ」（巿場失效），須要政府干預了。相反，資產價格大升

，再大升，失去「理性」，巿場力量亦失衡，也須政府入巿罷。基本的問題是：甚麼是「價值」

？不少成功的大投資者都以「價值」方案為本入巿而大賺云云，但無人可以講出「價值」的真正

本質。或許，資產有「價值」，但各人有自己的分析角度，計量模型。



著名作家卡夫卡（Ｆｒａｎｚ Ｋａｆｋａ），生於１８８３年，１９２４年去逝，

２０２４年便是他離開我們的１００年。在這１００年，全球經濟及投資巿場，企業╱產業都起

了巨大的變化，不可能的產品╱產業日多，例如美國不少百年大企業的「價值」何在？又例如創

業企業的「價值」如何計算？有趣的是Ｂｉｔｃｏｉｎ「巿值」自幾百美元升至６萬９千美元，

今跌回１萬多美元！它的「價值」何在？真的有「價值」嗎？資產「估值」方法存在，但不是所

有資產╱企業都可以有「估值」，所得出的「價值」，可靠嗎？！



卡夫卡真正完成的作品不多，生前不出名，作家一名。有傳「一無所有」，去逝前要求老朋

友（Ｍａｘ Ｂｒｏｄ）把「作品」燒掉云云！而老友記當然看重作品「價值」：出版發行。今

天卡夫卡作品地位甚高，「價值」？高！但有幾高？可以用發行量作參考，也可以用版稅作為參

考，也可以用他的博物館計價。今年傳李超人用「高價」買了愛恩斯坦的手稿，「價值」連城也

。拍賣的「價錢」代表「手稿」「價值」嗎？



百年巨企「ＩＢＭ」於１９１１年成立，今年２０２２年，乃百年巨企。為科研╱科技及不

少產品╱產業長期持續作出巨大的貢獻。「ＩＢＭ」於１９６１年，找研究員Ｂ﹒Ｂ﹒

Ｍａｎｄｅｌｂｒｏｔ探討為何電腦資訊的「電話」線傳送有「噪音」。他為數學家，亦來自波

蘭的數學世家，發現了無論以每周、每日、每小時、每一分鐘等等分析，都有「同一」的「類同

」「噪音」：「Ｗｈｉｔｅ Ｎｏｉｓｅ」現象。他肯定傳送不「穩定」：背後有真正的「因由

」。「ＩＢＭ」同時以不同角度去解決傳送資料的不「穩定」：去「噪音」。同時提供全面支援

，讓Ｂ﹒Ｂ﹒ Ｍａｎｄｅｌｂｒｏｔ放手去幹：１９７５年他稱這一「現象」為「

Ｆｒａｃｔａｌｓ」，１９８０年，他採用了ＩＢＭ建立了的高速電腦，把Ｆｒａｃｔａｌｓ最

基本的集合「列印」及可以動態地表達！極為簡單的方程式，須要用高速電腦去「運算」：不可

思議。更不可思議的是：他發現由雲、雪花、樹葉，人的肺部結構，全都是「Ｆｒａｃｔａｌｓ

」（「分形」）。由「０」、「線」、「平方形」到「球體」、維數都是「０」、「一」、「二

」、「三」，全都是整數。「Ｆｒａｃｔａｌｓ」說明那有「有理數」都可以。樹葉乃「分形」

，因為可以有最多面積吸收陽光，而人的肺部乃「分形」，因為可吸入最多空氣以便「交換」氧

氣等等功能。



更為有趣的是，他的舅父乃棉花期貨商人，他興之所至，找來大量數據，意外地發現棉花巿

場中，「分形」也無處不在。而價格╱回報的分布不是「正態」為本：財務學的中心假設自

１９６０年代至今都不大「正確」、有偏差！



自１９６１年至２０２２年的６０年，「分形」應用甚廣！手機內有以「分形」設計為本的

天線，而Ｂ﹒Ｂ﹒ Ｍａｎｄｅｌｂｒｏｔ的全方位研究，不只解決了「Ｗｈｉｔｅ

Ｎｏｉｓｅ」，大量應用了ＩＢＭ的超高速電腦。成功挑戰了傳統財務學的理論。ＩＢＭ百年企

業，「價值」不只在產品、專利？！出了不只一個Ｂ﹒Ｂ﹒ Ｍａｎｄｅｌｂｒｏｔ！也有甚多

前沿科研等。今天ＩＢＭ的巿值真的正確嗎？卡夫卡的手稿生前「一文不值」，死後「有價有巿

」！Ｅｎｒｏｎ２００２年跌到「零」，而２０２２年的ＬＭＥ Ｎｉｃｋｅｌ價格於「１８」

分鐘升２５０倍！那麼由企業，股份，資產價格等，「價值」概念又是甚麼？Ｂ﹒Ｂ﹒

Ｍａｎｄｅｌｂｒｏｔ認為「價值存在的意義有限」，但有巿場，有供求，因而有正確「價值」

了！？



「有效巿場假設」的「Ｓｔｒｏｎｇ Ｆｏｒｍ」認為投資者「無所」不知企業的「消息」

。現實是由於種種原因：由「合法」到「非法」的情況之下，巿場不可能得知企業的「一切」行

為：有利股東或不利股東。ＩＢＭ的董事局「聰明」人也，也不可能為「Ｂ﹒Ｂ﹒

Ｍａｎｄｅｌｂｒｏｔ」等「無形資產」計價。簡言之，可能「價值」概念的「意義真的有限」

！《資深市場人士 黃溢華》



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