《股壇解碼－戴名》美經濟強勁不能屈，永安（０２８９）通關難救

《股壇解碼》美國剛公布的１１月耐用品訂單按月下跌２﹒１％，創自２０２０年４月以來

最大跌幅，不包括運輸耐用品訂單則按月升０﹒２％符合市場預期，而１１月新屋銷售連續第二

個月上升和核心ＰＣＥ物價指數亦按月上升０﹒２％亦符合市場預期，美國經濟表現暫時沒有出

現轉勢跡象，投資者短期內不宜看淡美股。美國經歷最冷聖誕節，部份地區跌穿－５０度，相信

即將公報的燃油庫存會有較大跌幅，但投資者切勿誤判為經濟復甦跡象。加上美光

（Ｍｉｃｒｏｎ）上季營收急跌，業績由盈轉虧，主要因全球對記憶體晶片ＤＲＡＭ需求萎縮，

全球經濟衰退跡象明顯，美光（Ｍｕ）可能只是一個開始，下一波可能就是微軟（Ｍｓｆｔ）和

聯想（００９９２）這些以個人電腦業務為主的企業。



＊衰退壓頂＊



英國在聖誕節期間多個行業實施罷工，加上英國國家統計局下調第三季ＧＤＰ按季由下跌

０﹒２％至下跌０﹒３％，家庭可支配收入更連跌四季，英國未來一年的經濟相信難有起色。日

本官方統計稱明年將有接近７０００種食品漲價，而且平均升幅高達１８％，通漲壓力持續上升

，日本央行的低息政策還能走多遠，全球經濟在加息和經濟衰退的雙重夾擊下，美元資產將再度

成為最捧對象。



＊杯弓蛇影＊



據報道由於疫情和訂單流失，廣東接近６０％紡織工廠提前放年假，當中有多少工廠在春節

後仍能繼續經營存在疑問，由於最近疫情反覆，國外買家相信在明年第一季後期才會到國內考察

，至於訂單相信要第二季才能落實，這對國內的製造業能幫助多少還是未知之數，媒體引述東莞

市衛健局推測東莞單日增加２５萬人染疫，浙江亦傳聞單日新增近百萬病例，是耶非耶難以確認

，但肯定的是冬季流感高峰期將混淆新冠病例實際數字。



＊最後一升＊



恒指期權購沽比例輕微上升至６５：３５的水平，至於牛熊證街貨維持在４６：５４的比例

，牛證最多新增和重倉分別在１９３００點和１８６００點，由於假期期間公布通關消息，不排

除恒指在結算前會借勢挾倉，但經驗所得好消息盡出後必來大跌，投資者還是小心為上。

Ｚｅｅｋ結業並且欠數百快遞員薪金為快遞行業敲響警鐘，當中香港政府有份投入的資金相信會

是飲雪水收尾。上周香港機場出境人數與各大商場人流表現兩極，外流消費明顯，加上中原城市

指數報１５６﹒３７點回復到２０１７年５月水平，天水圍嘉湖山莊兩房月租見９５００，地產

市道如此疲弱，經濟復甦愈行愈遠。



＊股票簡評＊



永安（００２８９）主要經營百貨業務和物業投資，集團主要持有的物業分別在香港和墨爾

本外亦透過在美國附屬公司經營汽車經銷業務，永安的業務雖然簡單，但中期業績顯示集團的各

項業務皆出現不同程度的虧損，首先是投資物業估值淨損失５１９０萬元，百貨業務則營業額下

跌約１５％，虧損擴大至超過１９００萬元，至於物業投資收入方面，香港的商業投資物業收入

輕微減少約３％，整體出租率維持在９４％左右，至於墨爾本的商業寫字樓物業收入卻大跌

１９％，整體出租率更下降７個百分點，數據顯示墨爾本的寫字樓物業租金有下調跡象（租金下

下跌幅度比出租率大），相信下調壓力在今年下半年和明年都不會有多少改善，投資者要注意永

安的百貨業務可能是業績的負累，皆因永安百貨屬於較老化的品牌，對年輕人來說是決乏吸引力

，加上欠缺知名品牌進駐，百貨業務是難有起色，雖然中港通關有望但以目前國內經濟環境加上

疫情效應，永安並不能有任何顯著的得益，綜合多個不利因素，投資者不宜因通關而追入圖利，

合理買入價在１０元附近。

《資深市場人士 戴名》



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