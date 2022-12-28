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28/12/2022 12:02

《外資精點》瑞銀料訪澳客量將回復至疫前２０％，看好新濠和金沙

　　《經濟通通訊社２８日專訊》澳門進一步放寬從港台及外國入境旅客的防疫措施，包括取消
落地核酸檢測、發放「紅碼」健康碼，及入境翌日起計第３天接受核酸檢測。瑞銀發表研報指，
進一步的放寬將帶動港人在長假期間赴澳旅遊，預料整體訪澳旅客量將回復至２０１９年的
２０％，認為港人赴澳旅遊的壓抑需求龐大，支持明年初賭收迎顯著復甦。
　　報告指，博彩板塊現價為２０２４年預期ＥＶ╱ＥＢＩＴＤＡ的１０﹒９倍，儘管通關因素
已反映於股價上，仍低於歷史水平，看好新濠（００２００）和金沙（０１９２８）明年的基本
面復甦。
　　報告認為，賭股的風險包括，行業規管環境變化，影響賭牌續牌、賭臺上限和勞工要求等；
中國經濟敞口；區內其他地方的競爭加劇；項目開發和營運風險；賭牌到期問題不明朗；香港社
會動盪；及新冠疫情對旅遊業和關口限制的影響。
　
表列瑞銀對濠賭股的評級及目標價
　　　　　　　股份　　　　　　　評級　目標價（元）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　新濠國際發展（００２００）　買入　　９﹒４　　
　　　金沙中國（０１９２８）　　買入　　２５﹒７　
　　　銀河娛樂（０００２７）　　買入　　５５﹒４　
　　　澳博控股（００８８０）　　買入　　　５　　　
　　　永利澳門（０１１２８）　　買入　　７﹒８　　
　　美高梅中國（０２２８２）　　買入　　６﹒９　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　
＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述
或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定，如因相關建議招致
損失，概與《經濟通通訊社》、編者及作者無涉。

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