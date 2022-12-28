《外資精點》瑞銀料訪澳客量將回復至疫前２０％，看好新濠和金沙

《經濟通通訊社２８日專訊》澳門進一步放寬從港台及外國入境旅客的防疫措施，包括取消

落地核酸檢測、發放「紅碼」健康碼，及入境翌日起計第３天接受核酸檢測。瑞銀發表研報指，

進一步的放寬將帶動港人在長假期間赴澳旅遊，預料整體訪澳旅客量將回復至２０１９年的

２０％，認為港人赴澳旅遊的壓抑需求龐大，支持明年初賭收迎顯著復甦。

報告指，博彩板塊現價為２０２４年預期ＥＶ╱ＥＢＩＴＤＡ的１０﹒９倍，儘管通關因素

已反映於股價上，仍低於歷史水平，看好新濠（００２００）和金沙（０１９２８）明年的基本

面復甦。

報告認為，賭股的風險包括，行業規管環境變化，影響賭牌續牌、賭臺上限和勞工要求等；

中國經濟敞口；區內其他地方的競爭加劇；項目開發和營運風險；賭牌到期問題不明朗；香港社

會動盪；及新冠疫情對旅遊業和關口限制的影響。



表列瑞銀對濠賭股的評級及目標價

股份 評級 目標價（元）

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

新濠國際發展（００２００） 買入 ９﹒４

金沙中國（０１９２８） 買入 ２５﹒７

銀河娛樂（０００２７） 買入 ５５﹒４

澳博控股（００８８０） 買入 ５

永利澳門（０１１２８） 買入 ７﹒８

美高梅中國（０２２８２） 買入 ６﹒９

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－





＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述

或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定，如因相關建議招致

損失，概與《經濟通通訊社》、編者及作者無涉。

