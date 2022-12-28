《國金頭條》聖誕節後美股未見起色，特斯拉領跌重挫逾１１％

《經濟通通訊社２８日專訊》美國聖誕假期在暴風雪吹襲下結束，美股未見起色，受推特財

務漩渦和上海車廠減產影響的特斯拉，股價更再次暴跌逾１１％。

在新年即將到來之際，道指周二（２７日）僅微升３７﹒６３點，或０﹒１１％，收

３３２４１﹒５６點。納指下跌１４４﹒６４點，或１﹒３８％，收１０３５３﹒２３點。標普

５００下跌１５﹒５７點，或０﹒４％，收３８２９﹒２５點。

特斯拉股價暴跌１１﹒４１％，至１０９﹒１０美元，今年累積萎縮７２％。科技股普遍下

滑，蘋果下跌１﹒４％，至１３０﹒０３美元。此外，惡劣天氣導致交通停頓，亦打擊航空股。



＊中國結束清零刺激金價走高＊



最大黃金消費國中國解除新冠防疫封控，刺激金價走高。紐約期金上漲１﹒１％，至每盎司

１８２３﹒１０美元。美元走軟，美匯指數跌０﹒１２％，至１０４﹒１９點。日圓兌美元在本

季上漲８％，是２００８年以來最大漲幅，最新報１３３﹒４６日圓。

中國結束清零亦持續推動油價上升，紐約期金漲１﹒４％，至每桶８０﹒６５美元。布蘭特

期油漲１﹒５％，至每桶８５﹒２１美元。（ｊｆ）

