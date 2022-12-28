  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

28/12/2022 07:50

《國金頭條》聖誕節後美股未見起色，特斯拉領跌重挫逾１１％

　　《經濟通通訊社２８日專訊》美國聖誕假期在暴風雪吹襲下結束，美股未見起色，受推特財
務漩渦和上海車廠減產影響的特斯拉，股價更再次暴跌逾１１％。
　　在新年即將到來之際，道指周二（２７日）僅微升３７﹒６３點，或０﹒１１％，收
３３２４１﹒５６點。納指下跌１４４﹒６４點，或１﹒３８％，收１０３５３﹒２３點。標普
５００下跌１５﹒５７點，或０﹒４％，收３８２９﹒２５點。
　　特斯拉股價暴跌１１﹒４１％，至１０９﹒１０美元，今年累積萎縮７２％。科技股普遍下
滑，蘋果下跌１﹒４％，至１３０﹒０３美元。此外，惡劣天氣導致交通停頓，亦打擊航空股。
　
＊中國結束清零刺激金價走高＊
　
　　最大黃金消費國中國解除新冠防疫封控，刺激金價走高。紐約期金上漲１﹒１％，至每盎司
１８２３﹒１０美元。美元走軟，美匯指數跌０﹒１２％，至１０４﹒１９點。日圓兌美元在本
季上漲８％，是２００８年以來最大漲幅，最新報１３３﹒４６日圓。
　　中國結束清零亦持續推動油價上升，紐約期金漲１﹒４％，至每桶８０﹒６５美元。布蘭特
期油漲１﹒５％，至每桶８５﹒２１美元。（ｊｆ）

【10萬訂閱Go!】同etnet Youtube Channel一齊衝破10萬大關，訂閱即賞你$50 HKTVmall電子禮券同2023年年曆卡！► 了解詳情

返回新聞主頁

最新專題
More
人氣文章財經熱話28/12/2022
【虛幣世界】加密貨幣走勢平穩，聖誕節期間美國礦工停電
人氣文章香港要聞23/12/2022
陳國基：人才服務窗口下周三起接受申請　冀每年吸納3.5萬人
人氣文章中國故事23/12/2022
《神州經脈》中美邊制裁邊對話　疫情延燒滬指周瀉4%　人幣守7
人氣文章財經熱話23/12/2022
《嚟緊炒Ｄ乜》騰盛博藥研發進展理想　股價料輕易上試20銀
人氣文章財經熱話23/12/2022
【復常炒D乜】憧憬通關國泰無懼工會行動照升　大行唱好現價仍值博？
人氣文章財經熱話23/12/2022
【回顧展望－樓市把脈】明年樓價料跌幅收窄至5%　憧憬政府撤辣
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【訂閱有賞】賞$50超市禮券及2023年年曆卡

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【0+3去旅行】etnet全港獨家實時銀行匯率比較 唱錢格價好幫手！

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金