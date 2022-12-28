《運籌帷幄－梁業豪》對明年首季後市仍感樂觀

《運籌帷幄》現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量均為５０％，局勢則分別屬於

顯著向好和偏好。恒指陰陽燭周線圖上，中期升浪運行了５周後遇到阻力，進行整固。然而，至

今指數的跌幅並不算大，反映出好友大戶對後市再升的信心很大，或淡友大戶暫時無大意欲反攻

。回試指數於上月中旬升抵１８４１４後，曾一度於兩周後跌回１６８３４，然後才於本月上旬

升上１９９２６。若自１６８３４起的升浪其實尚未運行完畢，本周，最遲下周內應會呈現急升

的市況。

否則，指數將跌回較低的水平，繼續整固，事實上，觀乎近日港股大市對好淡消息的反應，

這應屬較為正常的後市發展模式。從另一個角度來看，鑑於長期形勢亦在逐漸轉好中，即使市況

進一步回跌，亦只應被視為正常的短期調整，後市仍可再升。本欄對明年首季的港股後市仍感樂

觀，料恒指可反覆挑戰更高水平的阻力。

《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》（頻道

：ｙｏｕｔｕｂｅ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）



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