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28/12/2022 09:05

《運籌帷幄－梁業豪》對明年首季後市仍感樂觀

　　《運籌帷幄》現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量均為５０％，局勢則分別屬於
顯著向好和偏好。恒指陰陽燭周線圖上，中期升浪運行了５周後遇到阻力，進行整固。然而，至
今指數的跌幅並不算大，反映出好友大戶對後市再升的信心很大，或淡友大戶暫時無大意欲反攻
。回試指數於上月中旬升抵１８４１４後，曾一度於兩周後跌回１６８３４，然後才於本月上旬
升上１９９２６。若自１６８３４起的升浪其實尚未運行完畢，本周，最遲下周內應會呈現急升
的市況。
　　否則，指數將跌回較低的水平，繼續整固，事實上，觀乎近日港股大市對好淡消息的反應，
這應屬較為正常的後市發展模式。從另一個角度來看，鑑於長期形勢亦在逐漸轉好中，即使市況
進一步回跌，亦只應被視為正常的短期調整，後市仍可再升。本欄對明年首季的港股後市仍感樂
觀，料恒指可反覆挑戰更高水平的阻力。
《經濟通及交易通首席顧問　梁業豪》（頻道
：ｙｏｕｔｕｂｅ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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