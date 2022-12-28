《盤前攻略》內地疫情升溫影響浮現，恒指料高開約１００點

《經濟通通訊社２８日專訊》美股聖誕假期後首個交易日向淡，１０年期國債孳息率繼續攀

升，科技股等跌幅拖累大市。內地確診數字上升，拖累蘋果（ＡＡＰＬ）供應鏈，股價跌

１﹒４％。另外特斯拉股價繼續尋底，公司公布１２月２４日起的上海減產計畫，將延長至明年

１月，股價再瀉１１﹒４１％。

中概股方面，新能源車股受特斯拉暴跌影響拖累向下，蔚來（ＮＩＯ）大幅下調今年第四季

交車數量預期，股價急跌８﹒３０％報１０﹒０６美元。其他新能源車股跟跌；理想（ＬＩ）跌

１﹒２３％報１８﹒５４美元，小鵬（ＸＰＥＶ）跌２﹒５８％報９﹒８０美元。

其餘中概股逆市靠穩；阿里（ＢＡＢＡ）升４﹒９２％報８９﹒８６美元，拼多多

（ＰＤＤ）升１﹒３９％報８５﹒２０美元，京東（ＪＤ）升４﹒１８％報５８﹒８０美元，網

易（ＮＴＥＳ）升２﹒８８％報７３﹒１４美元，百度（ＢＩＤＵ）升４﹒３６％報

１１６﹒４８美元。



＊ＡＤＲ造好＊



ＡＤＲ港股比例指數升３７０點，報１９９６３點。重磅股ＡＤＲ造好；美團

（０３６９０）ＡＤＲ較港股升３﹒７８％，折合１９０﹒１２港元；阿里（０９９８８）

ＡＤＲ較港股升１﹒３１％，折合８７﹒６３港元；騰訊（００７００）ＡＤＲ較港股升

１﹒９２％，折合３２６﹒３４港元；友邦（０１２９９）ＡＤＲ較港股升２﹒７２％，折合

８９﹒０５港元；港交所（００３８８）ＡＤＲ較港股升３﹒７１％，折合３５２﹒６３港元。



＊放寬利好經濟惟疫情加劇影響浮現＊



內地政府持續放寬防疫措施，但民間感染數字該步飆升，近日有傳死亡個案增加令遺體火化

爐不勝負荷，多個火葬場獲指令須緊急擴容。但同時防寬防疫利好經濟恢復，中概股及ＡＤＲ等

走高，反映港股未來蠻將面向兩股力量，分別是放寬利好經濟恢復及確診個案上升利淡因素。而

目前美股蘋果及特斯拉跌勢，多少影反映確診個案上升的影響，投資者宜密切留意市場風向。

目前有「黑期」之稱的新加坡ＨＳ５０指數現報１６７９５點，升１３９點，恒指料高開逾

１００點。（ｈｃ）

