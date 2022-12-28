中銀航空租賃（２５８８）向波音購４０架７３７　ＭＡＸ　８飛機

《經濟通通訊社２８日專訊》中銀航空租賃（０２５８８）昨日協議向美國波音公司購買

４０架波音７３７ ＭＡＸ ８飛機，計劃於２０２７年及２０２８年間交付。

中銀航空租賃截至今年９月底擁有、管理或已訂購６１２架飛機。（ｍｈ）

