《專家之言－葉尚志》成交流動性下降，盤面從普漲輪動轉為分化

《專家之言》１２月２３日，港股在聖誕長假前夕表現繼續震動，觀望氣氛依然濃厚，恒指

跌了有接近９０點，仍企１０日線１９４４３點的目前好淡分水線之上，但大市成交量持續不振

，又再縮減至不足８００億元水平。走勢上，港股在１９０００點水平已打橫震動了有一個月時

間，逐步進入靜極思動再次擴大波幅的窗口期，而１９０００點依然是現時的重要心理關口，不

容有失，否則恒指的回吐調整幅度將有擴大機會，宜繼續多加注視。目前，港股仍見表現出相對

穩定的狀態，但是在已彈升修正了逾５０００點之後、在美股以及Ａ股已先後掉頭回落的情況下

，估計港股現時的回整壓力未盡除。另一方面，正如我們早前指出，雖然美聯儲後續加息該是會

有所放慢了，但總體還是要進一步的小幅慢慢的加，至於內地和香港在１２月開始把防疫監控適

度開放，情況對經濟產生的推動力亦需後續繼續跟蹤，相信這些都是市場早前偷步炒預期、在彈

高後接下來的觀察點。



＊內地電訊商息高業務穩定，有再獲市場關注跡象＊



港股出現低開後修復，繼續以１０日線作為拉扯的中軸，但總體仍未走出早前指出的短期頭

部位置範圍，而在大市成交量流動性出現減少之下，要注意盤面的狀態已有變化，從早前的普漲

輪動改為分化發展，宜多加注視。指數股又再分化，其中在總體市況仍處整理格局下，業務穩定

且派發高息的內地電訊營運商，有再次獲得市場重新重點關注的跡象，中移動（００９４１）跌

０﹒１９％跑贏大盤，中電信（００７２８）漲了２﹒４９％，中聯通（００７６２）更是漲了

有６﹒８３％。

恒指收盤報１９５９３點，下跌８６點或０﹒４３％。國指收盤報６６４３點，下跌７３點

或１﹒０９％。恒生科指收盤報４１２４點，下跌８６點或２﹒０４％。另外，港股主板成交量

又再縮降至僅有７９９億多元，而沽空金額有１３５﹒２億元，沽空比例上升至１６﹒９２％的

近期最高。至於升跌股數比例是６６２：８３３，日內漲幅超過１０％的股票有３５隻，而日內

跌幅超過１０％的股票有３４隻。港股通連續第３日出現淨流入，在周五（２３日）錄得有接近

７億元的淨流入額度。《第一上海首席策略師 葉尚志》



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