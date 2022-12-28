  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

28/12/2022 12:07

憧憬通關，恒指半日收升４１８點報２００１１，藥明生物飆逾８％

　　《經濟通通訊社２８日專訊》國家移民管理局宣布２０２３年１月８日起，逐步恢復水運和
陸路口岸客運通關，持港澳通行證和回鄉證等可經港澳口岸邊檢快捷通道通關，恢復為內地居民
辦理旅遊和商務赴港簽注。此外，國務院聯防聯控機制外事組發出通知，根據國際疫情形勢和各
方面服務保障能力，本著試點先行原則，有序恢復中國公民出境旅遊。
　　消息刺激港股向上，恒指一度升逾５００點，高見２００９９，恒生指數半日收報
２００１１，升４１８點或２﹒１４％，主板成交７１５﹒５７億元。恒生中國企業指數報
６８１５，升１７２點或２﹒５９％。恒生科技指數報４２３６，升１１２點或２﹒７２％。
　　恒指三大成交股份依次為騰訊控股（００７００）、美團（０３６９０）及阿里巴巴－ＳＷ
（０９９８８）；騰訊控股收報３２６﹒６元，升６﹒４元或２％，成交４６﹒６５億元；美團
收報１８７﹒３元，升４﹒１元或２﹒２４％，成交２９﹒４３億元；阿里巴巴－ＳＷ收報
８９﹒１元，升２﹒６元或３﹒０１％，成交２５﹒０５億元。國指三大成交股份依次為騰訊控
股、美團及阿里巴巴－ＳＷ。科指三大成交股份依次為騰訊控股、美團及阿里巴巴－ＳＷ。
　　藥明生物（０２２６９）收升８﹒１４％，報５８﹒４５元，該股成交約２７４１萬股，涉
資１５﹒７８億元，盤中高見５９﹒５５元，最低見５４﹒４５元；信義光能（００９６８）升
７﹒１％，收報８﹒７５元；新奧能源（０２６８８）升６﹒０３％，收報１１２﹒６元；舜宇
光學科技（０２３８２）升５﹒９８％，收報９６﹒５５元；海底撈（０６８６２）升
５﹒２９％，收報２２﹒９元；招行（０３９６８）升５﹒０４％，收報４３﹒７５元。
　　當局亦將恢復辦理多項出入境簽證，有序恢復受理審批公民普通護照申請，審批外國人申請
普通簽證、停留和居留證件延期、換發或補發；又會恢復簽發口岸簽證及出入境通行證。
　　此外，國際郵輪旅客出入境將會以試點模式恢復，對符合入境條件的外籍船員簽發臨時入境
許可，取消「登陸、不登輪、不搭靠」管理措施。
　　內地將繼續運行空港口岸重點貨運航班「綠色通道」、陸路口岸和邊境檢查站重點物資車輛
「快速通道」、水運口岸「邊檢登輪碼」網上自助辦理等便利措施。（ｋｙ）

【10萬訂閱Go!】同etnet Youtube Channel一齊衝破10萬大關，訂閱即賞你$50 HKTVmall電子禮券同2023年年曆卡！► 了解詳情

返回新聞主頁

最新專題
More
人氣文章財經熱話28/12/2022
內地開關在即旅遊消費股落鑊　哪幾隻仍可吼？
人氣文章FOCUS28/12/2022
【FOCUS】重開蓄勢春江暖　大宗明年仍可期
人氣文章財經熱話28/12/2022
《午市前瞻》大市須千二億元成交才有望企穩兩萬關，蔚來比亞迪中線值博
人氣文章財經熱話28/12/2022
【內地開關】通關受惠股　熊麗萍首選內需股！
人氣文章大行報告28/12/2022
【大行炒D乜】中信證券點評電訊股？一表盡掌握
人氣文章開市Good Morning28/12/2022
熊麗萍籲留意通關實施細節　恒指兩萬點阻力大
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【訂閱有賞】賞$50超市禮券及2023年年曆卡

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【0+3去旅行】etnet全港獨家實時銀行匯率比較 唱錢格價好幫手！

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金