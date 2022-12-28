憧憬通關，恒指半日收升４１８點報２００１１，藥明生物飆逾８％

《經濟通通訊社２８日專訊》國家移民管理局宣布２０２３年１月８日起，逐步恢復水運和

陸路口岸客運通關，持港澳通行證和回鄉證等可經港澳口岸邊檢快捷通道通關，恢復為內地居民

辦理旅遊和商務赴港簽注。此外，國務院聯防聯控機制外事組發出通知，根據國際疫情形勢和各

方面服務保障能力，本著試點先行原則，有序恢復中國公民出境旅遊。

消息刺激港股向上，恒指一度升逾５００點，高見２００９９，恒生指數半日收報

２００１１，升４１８點或２﹒１４％，主板成交７１５﹒５７億元。恒生中國企業指數報

６８１５，升１７２點或２﹒５９％。恒生科技指數報４２３６，升１１２點或２﹒７２％。

恒指三大成交股份依次為騰訊控股（００７００）、美團（０３６９０）及阿里巴巴－ＳＷ

（０９９８８）；騰訊控股收報３２６﹒６元，升６﹒４元或２％，成交４６﹒６５億元；美團

收報１８７﹒３元，升４﹒１元或２﹒２４％，成交２９﹒４３億元；阿里巴巴－ＳＷ收報

８９﹒１元，升２﹒６元或３﹒０１％，成交２５﹒０５億元。國指三大成交股份依次為騰訊控

股、美團及阿里巴巴－ＳＷ。科指三大成交股份依次為騰訊控股、美團及阿里巴巴－ＳＷ。

藥明生物（０２２６９）收升８﹒１４％，報５８﹒４５元，該股成交約２７４１萬股，涉

資１５﹒７８億元，盤中高見５９﹒５５元，最低見５４﹒４５元；信義光能（００９６８）升

７﹒１％，收報８﹒７５元；新奧能源（０２６８８）升６﹒０３％，收報１１２﹒６元；舜宇

光學科技（０２３８２）升５﹒９８％，收報９６﹒５５元；海底撈（０６８６２）升

５﹒２９％，收報２２﹒９元；招行（０３９６８）升５﹒０４％，收報４３﹒７５元。

當局亦將恢復辦理多項出入境簽證，有序恢復受理審批公民普通護照申請，審批外國人申請

普通簽證、停留和居留證件延期、換發或補發；又會恢復簽發口岸簽證及出入境通行證。

此外，國際郵輪旅客出入境將會以試點模式恢復，對符合入境條件的外籍船員簽發臨時入境

許可，取消「登陸、不登輪、不搭靠」管理措施。

內地將繼續運行空港口岸重點貨運航班「綠色通道」、陸路口岸和邊境檢查站重點物資車輛

「快速通道」、水運口岸「邊檢登輪碼」網上自助辦理等便利措施。（ｋｙ）

