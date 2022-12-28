  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

28/12/2022 16:28

《盤後部署》恒指２萬關成後市關鍵，內地電力股一枝獨秀料未升完

　　《經濟通通訊社２８日專訊》國家移民管理局宣布２０２３年１月８日起，逐步恢復水運和
陸路口岸客運通關，持港澳通行證和回鄉證等可經港澳口岸邊檢快捷通道通關，恢復為內地居民
辦理旅遊和商務赴港簽注。此外，國務院聯防聯控機制外事組發出通知，根據國際疫情形勢和各
方面服務保障能力，本著試點先行原則，有序恢復中國公民出境旅遊。
　　消息刺激港股向上，恒指一度升逾５００點，高見２００９９，午後升幅收窄，２００００
關得而復失，尾市本港防疫措施鬆綁，明天起只維持口罩令，恒指升幅略為擴大至約３００點，
恒生指數全日收報１９８９８，升３０５點或１﹒５６％，主板成交１２１９﹒５３億元。恒生
中國企業指數報６７７２，升１２９點或１﹒９５％。恒生科技指數報４２１２，升８８點或
２﹒１４％。
　
＊守穩２萬關才可望轉勢向上＊
　
　　技術走勢方面，恒指需升穿２００００關並守穩，才可望轉勢向上，首站２５０天線（現約
２０４１９），升越此關的話，則上望６月高位２２４４９。
　　藍籌股方面，升幅榜頭四位包括信義光能（００９６８）收升８﹒３２％，報８﹒８５元，
該股成交約３０７８萬股，涉資２﹒６８億元，盤中高見８﹒９元，最低見８﹒２３元；藥明生
物（０２２６９）升６﹒９４％，收報５７﹒８元；舜宇光學科技（０２３８２）升６﹒６４％
，收報９７﹒１５元；新奧能源（０２６８８）升６﹒５％，收報１１３﹒１元。
　　廣東電力交易中心近日公布《廣東電力市場２０２３年度交易及可再生能源年度交易結果》
，完成雙邊協商交易２４２６﹒５億千瓦時，交易均價為每千瓦時０﹒５５３９元；可再生能源
交易１５﹒６億千瓦時，交易均價為每千瓦時０﹒５５１２元。
　　內地電力股表現一枝獨秀，中國電力（０２３８０）收升１８﹒８４％，報３﹒２８元；大
唐發電（００９９１）升１１﹒４％，收報１﹒２７元；華電國際（０１０７１）升
１３﹒９８％，收報３﹒１８元；華能國電（００９０２）升１４﹒８４％，收報３﹒５６元；
龍源電力（００９１６）升１４﹒９５％，收報９﹒６１元。
　　另外，中廣核能（０１８１１）升１０﹒５５％，收報２﹒６２元；大唐新能源
（０１７９８）升１１﹒８２％，收報２﹒２７元；信義能源（０３８６８）升１１﹒５６％，
收報２﹒５１元；新天綠色能源（００９５６）升５﹒６５％，收報３﹒１８元。
　　國泰君安發表報告，指雙邊交易電價年增１１﹒４％，接近上限每千瓦時０﹒５５４元，較
廣東基准電價上浮１９﹒６％，考慮到２０２２年各省份年度長協電價上浮比例，該行認為廣東
是２０２３年年度長協電價邊際提升最為顯著的區域之一。
　
＊潤電收升逾１７％，有望挑戰１８元＊
　
　　另一方面，潤電（００８３６）收升１７﹒１％，報１５﹒３４元，該股成交約５９８９萬
股，涉資８﹒８１億元，盤中高見１５﹒３６元，最低見１３﹒２２元。
　　技術走勢方面，華潤電力今日以大陽燭向上，升越１１月下旬高位１５元收市，股價逼近
２５０天線水平，相信升勢未完，首站９月份高位１７﹒２元，升越此關的話，有望挑戰今年６
月下旬至９月下旬橫行區頂部１８元水平，升越此關則以今年１月底橫行區頂部２６元為最終獲
利目標，跌穿５０天線（現約１３﹒６元）止蝕。（ｋｙ）

加息周期唔使急，最緊要定！各大銀行實時「定存息率大比拼」► 即睇

返回新聞主頁

最新專題
More
人氣文章專訪28/12/2022
【專訪】陶冬：阿根廷世界盃奪冠難掩悲哀（有片）
人氣文章中國故事28/12/2022
《神州經脈》防疫大降級國境將開　滬指升勢暫歇　外資開閘即湧入
人氣文章財經熱話28/12/2022
【復常炒D乜】通關在望大行齊唱好　內銀借勢炒估值修復
人氣文章中國故事28/12/2022
【回顧展望－疫下求穩】明年全面復常 機構樂觀料GDP增逾5%
人氣文章中國故事28/12/2022
【回顧展望－疫下求穩】抗疫貫穿全年 經濟消費受創 樓市待救
人氣文章財經熱話28/12/2022
【復常炒D乜】內地開關在即旅遊消費股落鑊　哪幾隻仍可吼？
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【訂閱有賞】賞$50超市禮券及2023年年曆卡

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【0+3去旅行】etnet全港獨家實時銀行匯率比較 唱錢格價好幫手！

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金