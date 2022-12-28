《盤後部署》恒指２萬關成後市關鍵，內地電力股一枝獨秀料未升完

《經濟通通訊社２８日專訊》國家移民管理局宣布２０２３年１月８日起，逐步恢復水運和

陸路口岸客運通關，持港澳通行證和回鄉證等可經港澳口岸邊檢快捷通道通關，恢復為內地居民

辦理旅遊和商務赴港簽注。此外，國務院聯防聯控機制外事組發出通知，根據國際疫情形勢和各

方面服務保障能力，本著試點先行原則，有序恢復中國公民出境旅遊。

消息刺激港股向上，恒指一度升逾５００點，高見２００９９，午後升幅收窄，２００００

關得而復失，尾市本港防疫措施鬆綁，明天起只維持口罩令，恒指升幅略為擴大至約３００點，

恒生指數全日收報１９８９８，升３０５點或１﹒５６％，主板成交１２１９﹒５３億元。恒生

中國企業指數報６７７２，升１２９點或１﹒９５％。恒生科技指數報４２１２，升８８點或

２﹒１４％。



＊守穩２萬關才可望轉勢向上＊



技術走勢方面，恒指需升穿２００００關並守穩，才可望轉勢向上，首站２５０天線（現約

２０４１９），升越此關的話，則上望６月高位２２４４９。

藍籌股方面，升幅榜頭四位包括信義光能（００９６８）收升８﹒３２％，報８﹒８５元，

該股成交約３０７８萬股，涉資２﹒６８億元，盤中高見８﹒９元，最低見８﹒２３元；藥明生

物（０２２６９）升６﹒９４％，收報５７﹒８元；舜宇光學科技（０２３８２）升６﹒６４％

，收報９７﹒１５元；新奧能源（０２６８８）升６﹒５％，收報１１３﹒１元。

廣東電力交易中心近日公布《廣東電力市場２０２３年度交易及可再生能源年度交易結果》

，完成雙邊協商交易２４２６﹒５億千瓦時，交易均價為每千瓦時０﹒５５３９元；可再生能源

交易１５﹒６億千瓦時，交易均價為每千瓦時０﹒５５１２元。

內地電力股表現一枝獨秀，中國電力（０２３８０）收升１８﹒８４％，報３﹒２８元；大

唐發電（００９９１）升１１﹒４％，收報１﹒２７元；華電國際（０１０７１）升

１３﹒９８％，收報３﹒１８元；華能國電（００９０２）升１４﹒８４％，收報３﹒５６元；

龍源電力（００９１６）升１４﹒９５％，收報９﹒６１元。

另外，中廣核能（０１８１１）升１０﹒５５％，收報２﹒６２元；大唐新能源

（０１７９８）升１１﹒８２％，收報２﹒２７元；信義能源（０３８６８）升１１﹒５６％，

收報２﹒５１元；新天綠色能源（００９５６）升５﹒６５％，收報３﹒１８元。

國泰君安發表報告，指雙邊交易電價年增１１﹒４％，接近上限每千瓦時０﹒５５４元，較

廣東基准電價上浮１９﹒６％，考慮到２０２２年各省份年度長協電價上浮比例，該行認為廣東

是２０２３年年度長協電價邊際提升最為顯著的區域之一。



＊潤電收升逾１７％，有望挑戰１８元＊



另一方面，潤電（００８３６）收升１７﹒１％，報１５﹒３４元，該股成交約５９８９萬

股，涉資８﹒８１億元，盤中高見１５﹒３６元，最低見１３﹒２２元。

技術走勢方面，華潤電力今日以大陽燭向上，升越１１月下旬高位１５元收市，股價逼近

２５０天線水平，相信升勢未完，首站９月份高位１７﹒２元，升越此關的話，有望挑戰今年６

月下旬至９月下旬橫行區頂部１８元水平，升越此關則以今年１月底橫行區頂部２６元為最終獲

利目標，跌穿５０天線（現約１３﹒６元）止蝕。（ｋｙ）

