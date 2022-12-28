【國際要聞】美國遭受嚴寒和暴風雪吹襲，交通停頓至少６３人死亡

《經濟通通訊社２８日專訊》美國遭受嚴寒和暴風雪吹襲，死亡人數增至６３人，由於東北
部及中西部地區氣溫將下降，料數字還會進一步上升。
在聖誕節期間全美每日有數以千計航班被取消。紐約州水牛城受災最為嚴重，過半死者是在
該市發現，當地還發生多宗搶劫案，數人被逮捕。美國總統拜登已宣布，受暴風雪影響，紐約州
進入緊急狀態。（ｊｆ）
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