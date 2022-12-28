【國際要聞】美國眾院預算委員會料周五公布前總統特朗普納稅資料

《經濟通通訊社２８日專訊》由民主黨主導的美國眾議院預算委員會，計劃在當地時間本周
五（３０日）公布前總統特朗普的納稅申報情況。
據外媒報道，該委員會上周投票決定公布特朗普６年來的納稅申報情況。特朗普的律師此前
曾通過最高法院，尋求禁止向該預算委員會移交納稅文件，然而法院在１１月駁回有關要求。
（ｊｆ）
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