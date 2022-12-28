【國際要聞】南韓總統尹錫悅特赦前總統李明博

《經濟通通訊社２８日專訊》南韓總統尹錫悅周二（２７日）主持國務會議後，確認新年特

赦名單，宣布特赦１３７３人，包括因貪污罪判囚１７年的前總統李明博，以及慶尚南道前知事

金慶洙及多名前朝主要官員。特赦令於周三（２８日）凌晨零時起生效。

８１歲的李明博於２０２０年１０月，因貪污受賄等罪名被判囚。他不僅獲特赦，且８２億

韓圜罰金亦被免除。（ｊｆ）

