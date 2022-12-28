《經濟通通訊社２８日專訊》南韓總統尹錫悅周二（２７日）主持國務會議後，確認新年特
赦名單，宣布特赦１３７３人，包括因貪污罪判囚１７年的前總統李明博，以及慶尚南道前知事
金慶洙及多名前朝主要官員。特赦令於周三（２８日）凌晨零時起生效。
８１歲的李明博於２０２０年１０月，因貪污受賄等罪名被判囚。他不僅獲特赦，且８２億
韓圜罰金亦被免除。（ｊｆ）
28/12/2022 13:54
【國際要聞】南韓總統尹錫悅特赦前總統李明博
《經濟通通訊社２８日專訊》南韓總統尹錫悅周二（２７日）主持國務會議後，確認新年特
赦名單，宣布特赦１３７３人，包括因貪污罪判囚１７年的前總統李明博，以及慶尚南道前知事
金慶洙及多名前朝主要官員。特赦令於周三（２８日）凌晨零時起生效。
８１歲的李明博於２０２０年１０月，因貪污受賄等罪名被判囚。他不僅獲特赦，且８２億
韓圜罰金亦被免除。（ｊｆ）
|中國故事28/12/2022
【回顧展望－疫下求穩】明年全面復常 機構樂觀料GDP增逾5%
|中國故事28/12/2022
【回顧展望－疫下求穩】抗疫貫穿全年 經濟消費受創 樓市待救
|財經熱話28/12/2022
【復常炒D乜】內地開關在即旅遊消費股落鑊 哪幾隻仍可吼？
|FOCUS28/12/2022
【FOCUS】重開蓄勢春江暖 大宗明年仍可期
|財經熱話28/12/2022
《午市前瞻》大市須千二億元成交才有望企穩兩萬關，蔚來比亞迪中線值博
|財經熱話28/12/2022
【內地開關】通關受惠股 熊麗萍首選內需股！
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品N
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰