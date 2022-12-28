【俄烏開戰】日本半年來首度從俄羅斯輸入原油

《經濟通通訊社２８日專訊》日本自今年５月以來，首次從俄羅斯入口原油。據外電報道，

一艘油輪周三（２８日）從俄羅斯遠東的薩哈林２號設施入油後，正駛往日本。報道指，雖然日

本加入了制裁俄羅斯的行列，但在油氣方面仍未採取嚴格禁運措施。而俄羅斯已宣布拒絕向執行

價格上限的國家出口原油。（ｊｆ）

