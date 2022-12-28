【俄烏開戰】日本半年來首度從俄羅斯輸入原油

《經濟通通訊社２８日專訊》日本自今年５月以來，首次從俄羅斯入口原油。據外電報道，
一艘油輪周三（２８日）從俄羅斯遠東的薩哈林２號設施入油後，正駛往日本。報道指，雖然日
本加入了制裁俄羅斯的行列，但在油氣方面仍未採取嚴格禁運措施。而俄羅斯已宣布拒絕向執行
價格上限的國家出口原油。（ｊｆ）
【10萬訂閱Go!】同etnet Youtube Channel一齊衝破10萬大關，訂閱即賞你$50 HKTVmall電子禮券同2023年年曆卡！► 了解詳情
|中國故事28/12/2022
【回顧展望－疫下求穩】明年全面復常 機構樂觀料GDP增逾5%
|中國故事28/12/2022
【回顧展望－疫下求穩】抗疫貫穿全年 經濟消費受創 樓市待救
|財經熱話28/12/2022
【復常炒D乜】內地開關在即旅遊消費股落鑊 哪幾隻仍可吼？
|FOCUS28/12/2022
【FOCUS】重開蓄勢春江暖 大宗明年仍可期
|財經熱話28/12/2022
《午市前瞻》大市須千二億元成交才有望企穩兩萬關，蔚來比亞迪中線值博
|財經熱話28/12/2022
【內地開關】通關受惠股 熊麗萍首選內需股！
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品N
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰