《政經范局－范強》中美隔空為俄烏核風險降溫

《政經范局》歲末隆冬之際，幾乎是在同一時間，烏克蘭總統澤連斯基到了華盛頓，而俄羅

斯前總統、執政黨黨主席梅德韋傑夫也來到了北京。這麼巧？



確實，華盛頓和北京的兩場外交活動有很多巧合之處，例如都是由中美兩國東道主在短期內

主動邀請，並都是以最高級別接見。美國總統拜登在白宮接待了澤連斯基，而中共總書記習近平

則在北京面見了梅德韋傑夫。北京的這次會面，是中共作為執政黨向統一俄羅斯黨提出的邀請，

梅德韋傑夫以黨主席到訪，是兩國執政黨最高級別的會晤。



＊中美互動亦被標「衝突」符號＊



由於中美關係陷入低谷，導致涉及兩國之間的任何動做都容易被標上「衝突」符號，但兩國

這次在同一時間，分別邀請俄烏兩國首腦到訪，大概率不是「歷史的偶然」，也不會是出於升級

對抗。一個很明顯的證據是，在拜登款待澤連斯基，以及後者在國會山莊發表演講時，都刻意避

提了北京的這場會晤。假如中俄首腦的會晤是旨在升高「集團對抗」，美烏首腦何以會「默不作

聲」？



先看美方近期動向，拜登即使是在中期選舉前民主黨競選艱難的時候，似乎也沒有表達過要

邀請澤連斯基訪問白宮來提振民意支持，現在卻為甚麼要請他來？如果我們追溯在中期選舉後俄

烏戰場發生了何種動向，就不難發現，最令拜登不安的事件，發生於Ｇ２０印尼峰會期間，當時

一枚烏克蘭Ｓ３００防空導彈擊中了波蘭境內。



由於澤連斯基和媒體最初都指該枚導彈是俄羅斯發射，拜登大驚之下暫停了Ｇ２０峰會議程

，臨時召集Ｇ７及歐盟代表召開緊急會議。他同時還親口澄清導彈不是來自俄羅斯，一名美聯社

記者還因為未經查核下誤報新聞而被解僱。但澤連斯基仍然企硬，指有關導彈來自俄羅斯的情報

，是「烏克蘭軍方」通知他的；因此「沒有理由」不相信。



＊拜登邀澤連斯基控管危機＊



基於波蘭是北約成員國，如果確定是受到俄羅斯攻擊，北約就應行使集體防禦，這將使得美

俄兩個核子大國首度捲入直接衝突。這還不夠，事發不久，烏軍的無人機深入俄羅斯境內，轟炸

了當地的軍用機場。而那，是部署戰略轟炸機的核武設施。



換言之，如果針對波蘭的「意外事件」未能觸發北約與俄羅斯的直接對抗，那麼俄羅斯核戰

略機場遇襲亦可能挑動莫斯科的核打擊反應，最終仍會把北約拉入直接衝突的漩渦。根據美國白

宮及國防官員表述的既定政策，美國期望烏克蘭戰場削弱俄羅斯，並促成俄國內部政變，但會避

免美軍直接捲入衝突。而上述兩件事皆可能打破美方政策，恐難以令拜登安枕。



據說，拜登向澤連斯基發出邀請後，對方猶豫了四天才同意親赴華府，難道他擔憂這是「鴻

門宴」？兩人在白宮門外「拍完膊頭」，一待關上門，也許拜登劈頭就會問他上面兩件事的來龍

去脈。表面上，澤連斯基在華府受到高規格接待，但明眼人一看就知道，拜登並沒有向他提供更

具攻擊力的武器，而只是提供了一套用於防空的愛國者系統；至於國會演講，他也未能獲得未來

主導眾院的共和黨積極回應。



＊美國外交國安高層訪北京＊



因此，拜登忽然邀約澤連斯基前來，更像是一次危機控管，最為重要的事項，就是避免戰爭

「意外」擴大至北約，或升級至核衝突。在此次行程中，不僅澤連斯基親口承諾從不尋求美軍參

戰，白宮亦明確劃下底線：「無論明天，下個月，還是明年」，拜登都不會派美軍赴烏克蘭作戰

。



在波蘭遇導彈襲事件發生不到一個月，美國助理國務卿康達、美國國家安全委員會中國事務

主管羅森伯格聯袂訪問北京。他們離開後十天，就上演了梅德韋傑夫現身釣魚台國賓館的一幕，

這是不應忽視的時間線。



附帶一提的是，康達一行隨後訪問了韓、日。只要意識到中美在俄烏戰場的核風險問題上存

在互聯，就不難理解在朝鮮半島核控管和台海局勢等問題上，雙方同樣會「坦率交換意見」。



梅德韋傑夫在短暫的訪華行程中，與中國領導人舉行閉門會議。從俄方透露的要點，一是梅

在會晤中強調：「烏克蘭危機事出有因，十分複雜，俄羅斯願意通過和談解決面臨的問題。」俄

總統普京在梅氏訪華次日，亦在莫斯科重申，俄方力求盡快結束戰爭。



＊俄羅斯提「後蘇聯空間事務」＊



但另一個值得注意的要點是，無論是普京和梅德韋傑夫都罕有提到一個概念，即如何處理「

蘇聯和後蘇聯空間事務」。這個月３０日，正好是蘇聯誕辰一百周年，俄羅斯單獨對抗北約已顯

吃力，克宮是否欲借此時刻大幅改變國家布局，將其戰略安全部署擴大到前蘇聯範圍？



例如，普京在梅德韋傑夫赴京前一天到訪了白羅斯首都明斯克，與白總統盧卡申科敲定一系

列戰略、政治和軍事合作，包括俄軍為白羅斯建立核保護傘。那麼烏克蘭又在多大程度上，屬於

克宮的「後蘇聯空間」？簡而言之，克宮在重申支持和談的同時，也透露了另一個訊息，即俄軍

的行動旨在重建蘇聯時期的安全空間，這就意味著俄方有打持久戰的準備。



北京如何參與俄烏戰爭，尤其是核危機的降溫，恐怕也是建立在戰事難以在短期內結束的現

實基礎上。一方面，中國協助美俄建立控管渠道，並不會因此令俄羅斯感到孤立。因為在發生類

似於波蘭遇襲的意外事件時，克宮亦需要某種機制防止美俄雙方誤判，以致令戰爭軌道超出其預

期。



＊新一年的關鍵問題在台海＊



另一方面，中國協助美俄建立控管渠道，倒也不意味中美關係因此改善。中方在俄烏問題上

呼籲衝突國「保持理性克制，開展全面對話，通過政治方式解決安全領域共同關切」；同時呼籲

歐洲各國展現「戰略自主」，防止「危機長期化」，實現歐陸「持久和平和長治久安」，言下之

意仍屬意歐洲的問題歐洲解決。



中方真正的底線仍在亞洲，當中俄高層在北京會晤之際，兩國海軍在浙江舟山及台州以東舉

行聯合軍演，正好面向美軍沖繩嘉手納空軍基地。北京的訊息很清楚，北約不應東擴至亞太，更

不得觸碰台海問題，否則就可能導致亞洲戰略均勢的天秤改變。



這正是新一年最為關鍵的問題所在：美國顯然不僅是要碰台海，而且看來力度只會升高，而

不會減低。



《經濟通通訊社評論員 范強》

