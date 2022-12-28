《窩輪豪情－梁業豪》淡友大戶未有誘因往下殺倉

《窩輪豪情》各主要業務類別中，現時短線（一星期至一個月）表現最強者為綜合企業、電

訊業與必需性消費業。此外，恒生綜合大型股指數成分股中，短線投機價值最高的股份現為百濟

神州（０６１６０）、海底撈（０６８６２）與李寧（０２３３１），可用作買入其相關認購權

證或牛證圖利時的參考。至於用作買入相關認沽權證或熊證短線圖利時應參考的股份，則宜首選

理想汽車（０２０１５）、蔚來（０９８６６）與比亞迪電子（００２８５）。

再者，現時超短線（即市至一星期）表現最強者為電訊業、綜合企業與必需性消費業。此外

，恒生綜合大型股指數成分股中，超短線投機價值最高的股份現為百濟神州、藥明生物

（０２２６９）與海底撈，可用作買入其相關認購權證或牛證圖利時的參考。至於用作買入其相

關認沽權證或熊證超短線圖利時應參考的股份，則宜首選理想汽車、比亞迪電子與蔚來。

上周五（２３日）港股收市時，恒指牛證與恒指熊證的重貨區相距很遠，分別位於

１８５００－１８５９９和２００００－２００９９。觀乎恒指現水平較接近後者，淡友大戶沒

有誘因大舉往下殺倉。另一方面，開市前明顯看到好友大戶往上殺倉，若恒指被進一步推上

２００９９，將產生額外１４４４張恒指好倉的殺傷力。《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》

（微博：ｓｉｎａ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）



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