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即市新聞

28/12/2022 10:05

《窩輪豪情－梁業豪》淡友大戶未有誘因往下殺倉

　　《窩輪豪情》各主要業務類別中，現時短線（一星期至一個月）表現最強者為綜合企業、電
訊業與必需性消費業。此外，恒生綜合大型股指數成分股中，短線投機價值最高的股份現為百濟
神州（０６１６０）、海底撈（０６８６２）與李寧（０２３３１），可用作買入其相關認購權
證或牛證圖利時的參考。至於用作買入相關認沽權證或熊證短線圖利時應參考的股份，則宜首選
理想汽車（０２０１５）、蔚來（０９８６６）與比亞迪電子（００２８５）。
　　再者，現時超短線（即市至一星期）表現最強者為電訊業、綜合企業與必需性消費業。此外
，恒生綜合大型股指數成分股中，超短線投機價值最高的股份現為百濟神州、藥明生物
（０２２６９）與海底撈，可用作買入其相關認購權證或牛證圖利時的參考。至於用作買入其相
關認沽權證或熊證超短線圖利時應參考的股份，則宜首選理想汽車、比亞迪電子與蔚來。
　　上周五（２３日）港股收市時，恒指牛證與恒指熊證的重貨區相距很遠，分別位於
１８５００－１８５９９和２００００－２００９９。觀乎恒指現水平較接近後者，淡友大戶沒
有誘因大舉往下殺倉。另一方面，開市前明顯看到好友大戶往上殺倉，若恒指被進一步推上
２００９９，將產生額外１４４４張恒指好倉的殺傷力。《經濟通及交易通首席顧問　梁業豪》
（微博：ｓｉｎａ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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