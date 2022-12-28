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28/12/2022 08:30

【虛幣世界】加密貨幣走勢平穩，聖誕節期間美國礦工停電

　　《經濟通通訊社２８日專訊》比特幣在整個聖誕假期周末保持穩定，約為１６９００　美元
，而大多數其他主要加密貨幣持平，而普遍都是升幅多餘跌幅度。專欄作家大衛Ｚ。莫里斯
（Ｄａｖｉｄ　Ｚ﹒　Ｍｏｒｒｉｓ）表示，投資者對加密貨幣未來的不確定性越來越大，這將
根除粗心的投機行為，並將注意力重新集中在「好的交易和想法」上。
　　另外，由於一場強大的冬季風暴席捲北美大部分地區，將氣溫降至歷史最低點，美國礦工在
周末停電。來自ＢＴＣ﹒ｃｏｍ的數據顯示，在１２月２１日至２４日期間，衡量區塊鏈計算能
力的比特幣挖礦哈希率每秒下降約１００　ｅｘａｈａｓｈ　（ＥＨ╱ｓ），即４０％至
１５６ＥＨ╱ｓ。截至周日，它恢復到約２５０　ＥＨ╱ｓ。
　　據《經濟通》數據顯示，比特幣現報１６７０２﹒７５元（美元．下同），跌０﹒０２％
（２４小時比較．下同）；以太幣現報１２０９﹒８７元，跌０﹒１４％；艾達幣報
０﹒２５９８元，跌０﹒１９％；瑞波幣報０﹒３６７８元，升０﹒０８。（ｕｌ）
　
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