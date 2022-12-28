《談國論企－黎偉成》正名優控疫症，活躍經濟改善民生

《談國論企》中國國家衛生健康委於２０２２年１２月２６日，按最新發展而基本穩定下來

的疫情，宣布把沿用約３年的「新型冠狀病毒肺炎」正名為「新型冠狀病毒感染」，並於

２０２３年１月８日開始以保健康、防重症為主調的全面優化境內的防控疫情措施，放寬對外通

關。疫情基本緩和及受控，是時候集中更大的力量重新穩中有進發展國民經濟，改善民生，對中

國，對世界，都是相當良好和正面的轉化。



＊疫情有改善可放寬境內外人流物流影響良佳＊



國家衛生健康委發布的《關於對新型冠狀病毒感染「乙類乙管」的總體方案》，十分明確認

定把現行的疫症，正名為「新型冠狀病毒感染」，棄掉原來所稱的「肺炎」而改以「感染」，意

味疫症有十分重大轉變，甚至改善，乃因（Ｉ）新型冠狀病毒變異毒株Ｏｍｉｃｒｏｎ，使接觸

者致病力度減弱，重要的是僅有極少數病例有肺炎現象，是為不再冠以「肺炎」而只以「感染」

稱之。即使《方案》的冠名出現重大的改動，但我認為最大問題是此屬上呼吸系統傳染病，更在

２０２２年很大部分時間肆虐於美國、歐亞等絕多數國家或地區，數以十萬計、百萬計的患者，

病情或輕或重，耗用的尚未認真成熟的疫苗、藥物，對醫療服務系統造成異常重大的壓力。

和（ＩＩ）中國在疫苗、藥物的研發應用以及醫療等資源的準備，是相對成功的，乃在因時

因勢動態優化調整防控措施，不斷提高科學精準防控水平等多方面的工作所達致。要留意的，是

「新型冠狀病毒」仍有可能在「沉靜」了好一段時間後會出現新的重大變化，甚至有新的變異毒

株面世，千萬不宜掉以輕心，而一個成熟的疫苗通常是需要經過５年的三期臨床實驗，始達致具

較大高度可靠性，藥物更需時研發，急不來。這是中國以至全世界各國必須注意之處。

由是（ＩＩＩ）國家衛健委即使認為中國現時已具備將新型冠狀病毒感染由「乙類甲管」調

整為「乙類乙管」的基本條件，同時提出警示「我國新型冠狀病毒感染疫情防控面臨新形勢新任

務，防控工作進入新階段」，並出台６大疫控措施：（ｉ）不再隔離新冠病毒感染者，不再判定

密切接觸者；（ｉｉ）不再劃定高低風險區；（ｉｉｉ）對新冠病毒感染者分級分類收治，並適

時調整醫療保障政策；（ｉｖ）檢測策略調整為「願檢盡檢」；（ｖ）調整疫情信息發布頻次和

內容；（ｖｉ）不再對入境人員和貨物等採取檢疫傳染病管理措施。凡此，可見國家因時制宜地

調整防疫的政策、策略和工作辦法，相信亦會在情況有較大變化時作出更新和更適當的應對。

從與疫症相關環境，國家衛健委所作的優化調整措施，是相當適當和明智的，所造成的影響

有（一）強力促使境內的人流物流交往和聯繫活動，對旅遊酒店、零售消費、個人投資等內需，

當會有強烈的提振作用，而內需已成為中國日益重大的經濟發展動力，故社會活動的重啟，對經

濟有相當重大的良性衍生作用。



＊香港更可以重新發揮國際大都會的積極作用＊



再看（二）對外。《方案》中的「不再對入境人員和貨物等採取檢疫傳染病管理措施」，肯

定可以促使中國對外的經貿為主的許許多多方面的聯繫和交往明顯活躍起來。中央經濟工作會議

於２０２２年１２月１５日及１６日作出的議決，五項要綱舉目張工作任務中的第四項，是續以

更大力度吸引和利用外資，推高水平對外開放及提升貿易投資合作質量和水平；更重要是積極推

動加入全面與進步跨太平洋伙伴關系協定和數字化經濟伙伴關係等高標準經貿協議，深化國內相

關領域改革，反映出改革開放政策取得階段性成功的同時，要更深入參與融入國際經貿的合作和

發展，邁入嶄新階段。

《方案》對（三）香港，會有相當正面和積極的影響及作用，特別是香港之能夠繼續「面向

世界」，就因「背靠祖國」，扮演中、外聯繫接觸的重大中介橋梁作用，是為世界各地認同的金

融、經濟、航運等多個方面國際中心之因，故內地與香港可以通關，使香港這個國際大都會得益

不淺。

《資深財經評論員 黎偉成》（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）



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