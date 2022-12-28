《異動股》蔚來（９８６６）跌逾９％，大幅下調第四季交付預測

《經濟通通訊社２８日專訊》蔚來（０９８６６）現價跌９﹒１６％，報８０﹒３元，該股

成交約５萬股，涉資４２５萬元，盤中高見８３元，最低見８０﹒２元；比亞迪（０１２１１）

跌１﹒３４％，報１９１﹒５元；理想汽車（０２０１５）跌７﹒４２％，報７３﹒６５元；小

鵬汽車（０９８６８）跌７﹒０６％，報３８﹒８５元。

蔚來公布，預計第四季度將交付３﹒８５萬輛至３﹒９５萬輛汽車，較之前發布的預期

４﹒３萬輛至４﹒８萬輛有所下降，比之前下限數字少最多４５００輛。

該集團指，本月由於Ｏｍｉｃｒｏｎ在中國主要城市爆發，該集團面臨交付和生產挑戰，以

及某些供應鏈限制，未能充分達到全部能力，特別是涉及用戶參與的交付和登記環節受到干擾。



＊特斯拉股價插水拖累車股＊



此外，特斯拉股價繼續尋底，公司公布１２月２４日起的上海減產計畫，將延長至明年１月

，隔晚股價再瀉１１﹒４１％，拖累全線新能涼車股受累捱沽。

現時，恒生指數報１９９１７，升３２４點或升１﹒６５％，主板成交４８﹒０７億元。國

企指數報６７５２，升１０９點或升１﹒６５％。恒生科技指數報４１９６，升７２點或升

１﹒７５％。

即月期指新報１９９４２，升３８４點，高水２５點。即月國指期貨報６７６６，升１２９

點，高水１３點。即月科指期貨新報４２０９，升９２點，高水１２點。

上證綜合指數報３０８４，跌１０點或跌０﹒３５％，成交８５﹒３０億元人民幣。

深證成份指數報１１０２７，跌７８點或跌０﹒７１％，成交５５﹒０１億元人民幣。



表列同板塊或相關股份表現

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝



股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

蔚來（０９８６６） ８０﹒３元 跌９﹒１６％

比亞迪（０１２１１） １９１﹒５元 跌１﹒３４％

理想汽車（０２０１５） ７３﹒６５元 跌７﹒４２％

小鵬汽車（０９８６８） ３８﹒８５元 跌７﹒０６％

零跑汽車（０９８６３） ２６﹒８元 跌２﹒７２％

吉利汽車（００１７５） １１﹒５元 跌１﹒３７％

長汽（０２３３３） ９﹒９８元 跌１﹒９６％

廣汽集團（０２２３８） ５﹒２３元 跌０﹒３８％

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

（ｋｙ）

