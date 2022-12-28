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28/12/2022 09:33

《異動股》蔚來（９８６６）跌逾９％，大幅下調第四季交付預測

　　《經濟通通訊社２８日專訊》蔚來（０９８６６）現價跌９﹒１６％，報８０﹒３元，該股
成交約５萬股，涉資４２５萬元，盤中高見８３元，最低見８０﹒２元；比亞迪（０１２１１）
跌１﹒３４％，報１９１﹒５元；理想汽車（０２０１５）跌７﹒４２％，報７３﹒６５元；小
鵬汽車（０９８６８）跌７﹒０６％，報３８﹒８５元。
　　蔚來公布，預計第四季度將交付３﹒８５萬輛至３﹒９５萬輛汽車，較之前發布的預期
４﹒３萬輛至４﹒８萬輛有所下降，比之前下限數字少最多４５００輛。
　　該集團指，本月由於Ｏｍｉｃｒｏｎ在中國主要城市爆發，該集團面臨交付和生產挑戰，以
及某些供應鏈限制，未能充分達到全部能力，特別是涉及用戶參與的交付和登記環節受到干擾。
　
＊特斯拉股價插水拖累車股＊
　
　　此外，特斯拉股價繼續尋底，公司公布１２月２４日起的上海減產計畫，將延長至明年１月
，隔晚股價再瀉１１﹒４１％，拖累全線新能涼車股受累捱沽。　　
　　現時，恒生指數報１９９１７，升３２４點或升１﹒６５％，主板成交４８﹒０７億元。國
企指數報６７５２，升１０９點或升１﹒６５％。恒生科技指數報４１９６，升７２點或升
１﹒７５％。
　　即月期指新報１９９４２，升３８４點，高水２５點。即月國指期貨報６７６６，升１２９
點，高水１３點。即月科指期貨新報４２０９，升９２點，高水１２點。
　　上證綜合指數報３０８４，跌１０點或跌０﹒３５％，成交８５﹒３０億元人民幣。
　　深證成份指數報１１０２７，跌７８點或跌０﹒７１％，成交５５﹒０１億元人民幣。
　
　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　現價（元）　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　蔚來（０９８６６）　　　８０﹒３元　跌９﹒１６％
　　比亞迪（０１２１１）　　１９１﹒５元　跌１﹒３４％
　　理想汽車（０２０１５）　７３﹒６５元　跌７﹒４２％
　　小鵬汽車（０９８６８）　３８﹒８５元　跌７﹒０６％
　　零跑汽車（０９８６３）　　２６﹒８元　跌２﹒７２％
　　吉利汽車（００１７５）　　１１﹒５元　跌１﹒３７％
　　　長汽（０２３３３）　　　９﹒９８元　跌１﹒９６％
　　廣汽集團（０２２３８）　　５﹒２３元　跌０﹒３８％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　（ｋｙ）

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