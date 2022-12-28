《異動股》碧桂園跌１％，獲主席借逾５０億元免息貸款

《經濟通通訊社２８日專訊》碧桂園（０２００７）現價跌０﹒７５％，報２﹒６６元，該

股成交約３１４４萬股，涉資８５１０萬元，盤中高見２﹒７５元，最低見２﹒６５元；碧桂園

服務（０６０９８）升１﹒２３％，報１９﹒６８元；旭輝控股集團（００８８４）跌

０﹒８８％，報１﹒１２元；旭輝永升服務（０１９９５）跌２﹒３４％，報４﹒５９元。

碧桂園公布，在昨日，該集團作為借款人與控股股東必勝作為貸款方訂立貸款協議，該集團

獲必勝借出本金額５０﹒５５億元的貸款。

該集團指，必勝由董事會聯席主席、執行董事兼控股股東楊惠妍全資擁有，而有關貸款以支

持該集團經營發展。該貸款為免息及無抵押，初始期限為３年一個月，可由訂約雙方於屆滿前以

書面形式延長。

現時，恒生指數報１９９３９，升３４６點或升１﹒７７％，主板成交１２８﹒００億元。

國企指數報６７５９，升１１６點或升１﹒７６％。恒生科技指數報４１９８，升７４點或升

１﹒８１％。

即月期指新報１９９６９，升４１１點，高水３０點。即月國指期貨報６７７２，升１３５

點，高水１２點。即月科指期貨新報４２０６，升８９點，高水７點。

上證綜合指數報３０８７，跌８點或跌０﹒２６％，成交３１２﹒２９億元人民幣。

深證成份指數報１１０１４，跌９２點或跌０﹒８３％，成交１９５﹒９１億元人民幣。



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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碧桂園（０２００７） ２﹒６６元 跌０﹒７５％

碧桂園服務（０６０９８） １９﹒６８元 升１﹒２３％

旭輝控股集團（００８８４） １﹒１２元 跌０﹒８８％

旭輝永升服務（０１９９５） ４﹒５９元 跌２﹒３４％

龍湖（００９６０） ２４﹒５５元 升１﹒４５％

雅居樂（０３３８３） ２﹒３３元 跌０﹒４３％

雅生活（０３３１９） ９﹒８１元 跌０﹒２％

世茂服務（００８７３） ２﹒９３元 升１﹒０３％

高偉電子（０１４１５） １０﹒９２元 升２﹒８２％

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（ｋｙ）

