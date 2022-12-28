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28/12/2022 09:39

《異動股》碧桂園跌１％，獲主席借逾５０億元免息貸款

　　《經濟通通訊社２８日專訊》碧桂園（０２００７）現價跌０﹒７５％，報２﹒６６元，該
股成交約３１４４萬股，涉資８５１０萬元，盤中高見２﹒７５元，最低見２﹒６５元；碧桂園
服務（０６０９８）升１﹒２３％，報１９﹒６８元；旭輝控股集團（００８８４）跌
０﹒８８％，報１﹒１２元；旭輝永升服務（０１９９５）跌２﹒３４％，報４﹒５９元。
　　碧桂園公布，在昨日，該集團作為借款人與控股股東必勝作為貸款方訂立貸款協議，該集團
獲必勝借出本金額５０﹒５５億元的貸款。
　　該集團指，必勝由董事會聯席主席、執行董事兼控股股東楊惠妍全資擁有，而有關貸款以支
持該集團經營發展。該貸款為免息及無抵押，初始期限為３年一個月，可由訂約雙方於屆滿前以
書面形式延長。
　　現時，恒生指數報１９９３９，升３４６點或升１﹒７７％，主板成交１２８﹒００億元。
國企指數報６７５９，升１１６點或升１﹒７６％。恒生科技指數報４１９８，升７４點或升
１﹒８１％。
　　即月期指新報１９９６９，升４１１點，高水３０點。即月國指期貨報６７７２，升１３５
點，高水１２點。即月科指期貨新報４２０６，升８９點，高水７點。
　　上證綜合指數報３０８７，跌８點或跌０﹒２６％，成交３１２﹒２９億元人民幣。
　　深證成份指數報１１０１４，跌９２點或跌０﹒８３％，成交１９５﹒９１億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　　現價（元）　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　碧桂園（０２００７）　　　　２﹒６６元　跌０﹒７５％
　　碧桂園服務（０６０９８）　　１９﹒６８元　升１﹒２３％
　　旭輝控股集團（００８８４）　　１﹒１２元　跌０﹒８８％
　　旭輝永升服務（０１９９５）　　４﹒５９元　跌２﹒３４％
　　　　龍湖（００９６０）　　　２４﹒５５元　升１﹒４５％
　　　雅居樂（０３３８３）　　　　２﹒３３元　跌０﹒４３％
　　　雅生活（０３３１９）　　　　９﹒８１元　　跌０﹒２％
　　　世茂服務（００８７３）　　　２﹒９３元　升１﹒０３％
　　　高偉電子（０１４１５）　　１０﹒９２元　升２﹒８２％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　（ｋｙ）

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