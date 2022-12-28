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28/12/2022 10:03

恒指一度高見２０００２，現升３９２點，藥明生物升７％

　　《經濟通通訊社２８日專訊》藥明生物（０２２６９）現價升６﹒９４％，報５７﹒８元，
該股成交約９５３萬股，涉資５﹒３５億元，盤中高見５７﹒７５元，最低見５４﹒４５元；新
奧能源（０２６８８）升４﹒９％，報１１１﹒４元；李寧（０２３３１）升５﹒１７％，報
７１﹒１５元；信義光能（００９６８）升４﹒２８％，報８﹒５２元。
　　現時，恒生指數一度高見２０００２，現報１９９８５，升３９２點或升２﹒００％，主板
成交３０２﹒３５億元。國企指數報６７８６，升１４３點或升２﹒１７％。恒生科技指數報
４２０１，升７７點或升１﹒８８％。
　　即月期指新報２００１４，升４５６點，高水２８點。即月國指期貨報６８００，升１６３
點，高水１３點。即月科指期貨新報４２０８，升９１點，高水６點。
　　上證綜合指數報３０８４，跌１１點或跌０﹒３７％，成交７３７﹒０６億元人民幣。
　　深證成份指數報１０９９７，跌１０８點或跌０﹒９８％，成交４７６﹒３１億元人民幣。
　
　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　現價（元）　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　藥明生物（０２２６９）　　５７﹒８元　升６﹒９４％
　　新奧能源（０２６８８）　１１１﹒４元　　升４﹒９％
　　　李寧（０２３３１）　　７１﹒１５元　升５﹒１７％
　　信義光能（００９６８）　　８﹒５２元　升４﹒２８％
　　海底撈（０６８６２）　　　２２﹒６元　升３﹒９１％
　　安踏體育（０２０２０）　１０６﹒８元　升３﹒８９％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｋｙ）

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