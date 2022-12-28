恒指一度高見２０００２，現升３９２點，藥明生物升７％

《經濟通通訊社２８日專訊》藥明生物（０２２６９）現價升６﹒９４％，報５７﹒８元，

該股成交約９５３萬股，涉資５﹒３５億元，盤中高見５７﹒７５元，最低見５４﹒４５元；新

奧能源（０２６８８）升４﹒９％，報１１１﹒４元；李寧（０２３３１）升５﹒１７％，報

７１﹒１５元；信義光能（００９６８）升４﹒２８％，報８﹒５２元。

現時，恒生指數一度高見２０００２，現報１９９８５，升３９２點或升２﹒００％，主板

成交３０２﹒３５億元。國企指數報６７８６，升１４３點或升２﹒１７％。恒生科技指數報

４２０１，升７７點或升１﹒８８％。

即月期指新報２００１４，升４５６點，高水２８點。即月國指期貨報６８００，升１６３

點，高水１３點。即月科指期貨新報４２０８，升９１點，高水６點。

上證綜合指數報３０８４，跌１１點或跌０﹒３７％，成交７３７﹒０６億元人民幣。

深證成份指數報１０９９７，跌１０８點或跌０﹒９８％，成交４７６﹒３１億元人民幣。



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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藥明生物（０２２６９） ５７﹒８元 升６﹒９４％

新奧能源（０２６８８） １１１﹒４元 升４﹒９％

李寧（０２３３１） ７１﹒１５元 升５﹒１７％

信義光能（００９６８） ８﹒５２元 升４﹒２８％

海底撈（０６８６２） ２２﹒６元 升３﹒９１％

安踏體育（０２０２０） １０６﹒８元 升３﹒８９％

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（ｋｙ）

