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即市新聞

28/12/2022 13:40

大市升幅收窄，恒指僅升２５３點報１９８４６，藥明生物升逾７％

　　《經濟通通訊社２８日專訊》港股升幅收窄，恒生指數報１９８４６，升２５３點或升
１﹒３０％，主板成交８３５﹒４６億元。國企指數報６７５３，升１１０點或升１﹒６６％。
恒生科技指數報４１９４，升６９點或升１﹒７０％。
　　藥明生物（０２２６９）現價升７﹒４９％，報５８﹒１元，該股成交約３０５３萬股，涉
資１７﹒５９億元，盤中高見５９﹒５５元，最低見５４﹒４５元；信義光能（００９６８）升
７﹒１％，報８﹒７５元；新奧能源（０２６８８）升５﹒９３％，報１１２﹒５元；舜宇光學
科技（０２３８２）升５﹒５４％，報９６﹒１５元。
　　即月期指新報１９８６０，升３０２點，高水１３點。即月國指期貨報６７６１，升１２４
點，高水８點。即月科指期貨新報４２０１，升８４點，高水７點。
　　上證綜合指數報３０８６，跌９點或跌０﹒３１％，成交１９２３﹒１６億元人民幣。
　　深證成份指數報１１０１４，跌９２點或跌０﹒８３％，成交１２０４﹒０６億元人民幣。
　
　　表列同板塊或相關股份表現：
　　股份（編號）　　　　　　　　　現價（元）　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　藥明生物（０２２６９）　　　５８﹒１元　升７﹒４９％
　　　信義光能（００９６８）　　　８﹒７５元　　升７﹒１％
　　　新奧能源（０２６８８）　　１１２﹒５元　升５﹒９３％
　　舜宇光學科技（０２３８２）　９６﹒１５元　升５﹒５４％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　（ｋｙ）

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