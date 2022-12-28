大市升幅收窄，恒指僅升２５３點報１９８４６，藥明生物升逾７％

《經濟通通訊社２８日專訊》港股升幅收窄，恒生指數報１９８４６，升２５３點或升

１﹒３０％，主板成交８３５﹒４６億元。國企指數報６７５３，升１１０點或升１﹒６６％。

恒生科技指數報４１９４，升６９點或升１﹒７０％。

藥明生物（０２２６９）現價升７﹒４９％，報５８﹒１元，該股成交約３０５３萬股，涉

資１７﹒５９億元，盤中高見５９﹒５５元，最低見５４﹒４５元；信義光能（００９６８）升

７﹒１％，報８﹒７５元；新奧能源（０２６８８）升５﹒９３％，報１１２﹒５元；舜宇光學

科技（０２３８２）升５﹒５４％，報９６﹒１５元。

即月期指新報１９８６０，升３０２點，高水１３點。即月國指期貨報６７６１，升１２４

點，高水８點。即月科指期貨新報４２０１，升８４點，高水７點。

上證綜合指數報３０８６，跌９點或跌０﹒３１％，成交１９２３﹒１６億元人民幣。

深證成份指數報１１０１４，跌９２點或跌０﹒８３％，成交１２０４﹒０６億元人民幣。



表列同板塊或相關股份表現：

股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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藥明生物（０２２６９） ５８﹒１元 升７﹒４９％

信義光能（００９６８） ８﹒７５元 升７﹒１％

新奧能源（０２６８８） １１２﹒５元 升５﹒９３％

舜宇光學科技（０２３８２） ９６﹒１５元 升５﹒５４％

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（ｋｙ）

