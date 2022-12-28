【企業盈警】鋑聯控股（００４５９）料全年最差轉盈為虧

《經濟通通訊社２８日專訊》鋑聯控股（００４５９）公布，預期截至１２月３１日止年度

業績錄得顯著倒退，並可能在今年錄得輕微虧損或達到盈虧平衡，而去年度純利約５０００萬元

。

該集團指，預期財務業績大幅倒退主因香港受新型冠狀病毒疫情之相關限制及措施、長時間

關閉中港邊境、利息攀升以及疲弱投資意欲而造成不利市況，導致香港非住宅物業成交金額及成

交量均錄得顯著跌幅。

該集團將於明年３月底前公布業績。（ｗｈ）

