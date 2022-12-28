《午市前瞻》須千二億元成交才有望企穩兩萬，蔚來比亞迪中線值博

《經濟通通訊社２８日專訊》國家移民管理局宣布２０２３年１月８日起，逐步恢復水運和

陸路口岸客運通關，持港澳通行證和回鄉證等可經港澳口岸邊檢快捷通道通關，恢復為內地居民

辦理旅遊和商務赴港簽注。此外，國務院聯防聯控機制外事組發出通知，根據國際疫情形勢和各

方面服務保障能力，本著試點先行原則，有序恢復中國公民出境旅遊。

消息刺激港股向上，恒指一度升逾５００點，高見２００９９，恒生指數半日收報

２００１１，升４１８點或２﹒１４％，主板成交７１５﹒５７億元。恒生中國企業指數報

６８１５，升１７２點或２﹒５９％。恒生科技指數報４２３６，升１１２點或２﹒７２％。

恒指三大成交股份依次為騰訊控股（００７００）、美團（０３６９０）及阿里巴巴－ＳＷ

（０９９８８）；騰訊控股收報３２６﹒６元，升６﹒４元或２％，成交４６﹒６５億元；美團

收報１８７﹒３元，升４﹒１元或２﹒２４％，成交２９﹒４３億元；阿里巴巴－ＳＷ收報

８９﹒１元，升２﹒６元或３﹒０１％，成交２５﹒０５億元。國指三大成交股份依次為騰訊控

股、美團及阿里巴巴－ＳＷ。科指三大成交股份依次為騰訊控股、美團及阿里巴巴－ＳＷ。

藥明生物（０２２６９）收升８﹒１４％，報５８﹒４５元，該股成交約２７４１萬股，涉

資１５﹒７８億元，盤中高見５９﹒５５元，最低見５４﹒４５元；信義光能（００９６８）升

７﹒１％，收報８﹒７５元；新奧能源（０２６８８）升６﹒０３％，收報１１２﹒６元；舜宇

光學科技（０２３８２）升５﹒９８％，收報９６﹒５５元；海底撈（０６８６２）升

５﹒２９％，收報２２﹒９元；招行（０３９６８）升５﹒０４％，收報４３﹒７５元。



＊聶振邦：千億上下則要回落１９０００＊



恒指終成功於２０２２年內收復２００００大關，華盛證券分析師聶振邦向《經濟通通訊社

》表示，未來港股能否守２００００須繼續參考大市總成交額，上周成交維持低迷，上周四曾重

返千億元，但到上周五又回落至不足千億元。恒指須每日成交超過１２００億元才有較大支持守

住２００００大關，若繼續只有１０００億元左右，則有較大機會於１９０００至２００００波

幅上落。



＊蔚來比亞迪中線可吸惟須有持貨準備＊



蔚來（０９８６６）預計第四季度將交付３﹒８５萬輛至３﹒９５萬輛汽車，較之前發布的

預期４﹒３萬輛至４﹒８萬輛有所下降，消息拖累隔晚美股及港股股價一同捱沽。聶振邦指短線

操作而言新能源車股絕非最當炒股份，目前於整體約於１１月低位徘徊。他指，近期平台股更為

當炒，但料政策面上３月之後會再推環保議題，目前低位為不錯買入時機，但要有持貨較長準備

。他指蔚來現價８０元水平可以吸納，７２至７５元值博率更高，３至４個月目標重上１００至

１１０元水平。

另外，比亞迪（０１２１１）被指受特斯拉股價下挫拖累，聶振邦指特斯拉業績不差，但馬

斯克言論令人失望，才引發市場大量拋售，認為對港股新能源車股關聯不大。他建議可於１８０

至１８５附近吸納，３至４個月目標上望２２０至２３０元。（ｈｃ）

