  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

28/12/2022 18:12

【專訪】陶冬：阿根廷世界盃奪冠難掩悲哀

　　《經濟通通訊社２８日專訊》剛剛結束的２０２２年世界盃，阿根廷暌違３６年再封王。瑞
信亞太區財富管理部大中華區副主席陶冬博士接受《經濟通通訊社》專訪時就指，阿根廷花了
１００年時間，成功贏得三座大力神盃，但同時又「成功」令自己從一流強國淪為三流弱國，背
後病因乃四個字－－寅吃卯糧。
　
　　他指，諾貝爾經濟學獎得主庫茲涅夫曾經說過，世界上有四種國家：發達國家、發展中國家
、日本和阿根廷。這個１８１６年建國的國家，百年前經濟曾名列世界第五，與美國並列世界兩
大糧倉，１９１３年即開通第一條地鐵，布宜諾斯艾利斯被譽為美洲的巴黎，人均汽車擁有率和
電話擁有率都超過法國。
　
　　然而，兩次世界大戰造成貿易中斷，令阿根廷經濟停滯，貧富懸殊，社會動盪；軍方奪取政
權後，政府管制混亂，民心思變。高舉民粹大旗的爭議人物貝隆當選總統後，大力推進國有化，
沒收外企財產，限制進口、扶持本國企業。但是國家保護主義並沒有帶來本國產業的崛起，反而
在腐敗和無能中一蹶不振。
　
＊巨額財赤，通脹高企，貧富懸殊＊
　
　　貝隆去世後，他的夫人貝隆夫人繼續貝隆主義政策，令外資止步，本國投資消失，財政赤字
急劇上升。之後幾屆阿根廷政府都靠大量印錢來維持巨額的財政赤字，通脹一發不可收拾，貧富
懸殊愈演愈烈。由於阿根廷借的多是外債，每次危機都導致本幣披索暴跌。
　
　　陶博慨嘆，希望阿根廷可以在世界盃奪冠後，振作精神，改弦易轍，將經濟發展推回到可持
續的道路。

加息周期唔使急，最緊要定！各大銀行實時「定存息率大比拼」► 即睇

返回新聞主頁

最新專題
More
人氣文章專訪28/12/2022
【專訪】陶冬：阿根廷世界盃奪冠難掩悲哀（有片）
人氣文章中國故事28/12/2022
《神州經脈》防疫大降級國境將開　滬指升勢暫歇　外資開閘即湧入
人氣文章財經熱話28/12/2022
【復常炒D乜】通關在望大行齊唱好　內銀借勢炒估值修復
人氣文章中國故事28/12/2022
【回顧展望－疫下求穩】明年全面復常 機構樂觀料GDP增逾5%
人氣文章中國故事28/12/2022
【回顧展望－疫下求穩】抗疫貫穿全年 經濟消費受創 樓市待救
人氣文章財經熱話28/12/2022
【復常炒D乜】內地開關在即旅遊消費股落鑊　哪幾隻仍可吼？
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【訂閱有賞】賞$50超市禮券及2023年年曆卡

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【0+3去旅行】etnet全港獨家實時銀行匯率比較 唱錢格價好幫手！

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金