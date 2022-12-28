【復常炒Ｄ乜】內地開關在即旅遊消費股落鑊，哪幾隻仍可吼？

《經濟通通訊社２８日專訊》內地宣布將由下月８日起取消入境後全員核酸檢測和集中隔離

，並有序恢復國民外遊護照申請，亦會恢復辦理內地居民旅遊及商務赴港簽注，通關概念股尤其

內地旅遊消費股今日受刺激再落鑊，其中旅遊平台同程旅行（００７８０）及攜程

（０９９６１）都曾升近半成，香港中旅（００３０８）最多升８％，海底撈（０６８６２）亦

飆逾半成。雖然內地放寬防疫或令感染人數短期大增，日本、意大利等多國亦收緊對中國旅客入

境檢疫，但仍無阻相關概念股造好，不知還有哪些受惠股可吼呢？



＊內地下月取消入境後全員核檢隔離，旅遊網機票搜索量飆８﹒５倍＊



國務院周一（２６日）晚間則宣布，由明年１月８日起取消對入境人士的全員核酸檢測和集

中隔離，取消「五個一」及客座率限制等國際客運航班數量管控措施。同程旅行當日凌晨公布數

據指，出國簽證搜索量瞬間暴增１０倍，而國際機票的搜索量也瞬間激增８﹒５倍，民眾最關注

的海外旅遊目的地為日本、韓國、泰國，而出境遊主要搜索用戶來自北京、上海及廣州。去哪兒

平台數據顯示，消息發布後１５分鐘內國際機票瞬時搜索量增長７倍，熱門目的地亦為泰國、日

本和韓國。攜程數據則顯示，消息發布半小時內，攜程平台熱門海外目的地搜索量同比大漲１０

倍，出境（含中國港澳台）機票、海外酒店搜索均達到３年來峰值。

去哪兒大數據研究院院長蘭翔稱，出入境政策調整有利於促進國際航班有序恢復，短期內出

入境旅客量將會有所回升，但相對疫情之前的平均價格，目前國際機票價格依然處於高位，整體

國際航班仍需一定時間恢復至正常水平。而隨著政策落地和航司運營能力的恢復，２０２３年暑

期或將迎來出入境高峰。

此外，國家移民管理局宣布２０２３年１月８日起恢復為內地居民辦理旅遊和商務赴港簽注

，當局又將恢復辦理多項出入境簽證，有序恢復受理審批公民普通護照申請，審批外國人申請普

通簽證、停留和居留證件延期、換發或補發，又會恢復簽發口岸簽證及出入境通行證，另國際郵

輪旅客出入境將會以試點模式恢復。交通運輸部宣布，２０２３年綜合運輸春運從１月７日開始

，不再對乘客查驗核酸檢測陰性證明和健康碼，不再開展落地檢，不再實施乘客測溫。



＊多國要求中國旅客抵埗後核檢，日本限航班只可用４機場＊



不過，在國務院宣布恢復中國公民出境遊後，日本、印度、意大利等國紛紛出台新規，要求

中國旅客抵達後進行核酸檢測。日本本周五（３０日）起要求來自中國大陸的旅客入境時接受新

冠病毒檢測，檢測呈陽性者原則上隔離７天，並將限制中國航班增加班次。日媒報道，日本政府

亦將限制來自中國大陸和港澳的航班只可使用東京、關西及中部等４個機場。另據《彭博》引述

美國官員報道，美國政府對中國病例激增感到擔憂，並對中國報告的病毒傳播數據的透明度提出

質疑，正考慮對來自中國的旅客採取新的新冠預防措施。

日本收緊中港澳航班只可使用４個機場，直航北海道、福岡、那霸機場航班面臨取消，旅行

社縱橫遊（０８０６９）率先取消今明兩日的香港快運加班機，預計元旦期間逾萬港人赴日行程

受影響，國泰航空（００２９３）今午宣布最新安排。



＊內地新冠防控改為「乙類乙管」，專家：感染者短期或大增＊



另方面，國家衛健委周一深夜公布調整多項防疫措施，包括明年１月８日起，原本對新冠病

毒採取的「乙類甲管」傳染病防控措施改為「乙類乙管」，感染者不再實行隔離措施，對外公布

的頻次將調整為一月一次。值得留意的是，國家衛健委早在本月１４日宣布，即日起不再公布無

症狀感染者數據，而內地周一新增４３８８宗新冠病毒本土感染個案。有內地專家指，對新冠病

毒感染實施「乙類乙管」後，感染者短期內可能大幅增加，當局正準備應對方案。

事實上，內地政府持續放寬防疫措施，但民間感染數字逐步飆升，近日有傳死亡個案增加令

遺體火化爐不勝負荷，多個火葬場獲指令須緊急擴容。



＊熊麗萍：中國中免２１０元可吸納，南航５元買入中長線持有＊



今日《開市Ｇｏｏｄ Ｍｏｒｎｉｎｇ》節目請來駿達資產管理投資策略總監熊麗萍，她指

內地透過恢復通關及改變防疫政策支持經濟及消費，內地消費相關股份包括旅遊、餐飲等料即時

可受惠，而國內遊應比境外遊佔優，尤其快到農曆新年旅遊探親需求大，離境方面仍有很多限制

，未必很快有實質效果。其中中國中免（０１８８０）很受惠內地放寬防疫，公司主要在港口、

碼頭及機場做免稅店，最大基地在旅遊熾熱的海南島，另於其他城市亦有免稅店，但股價由低位

１２０多元已升了很多，宜待回落至２１０元才買入。另南航（０１０５５）自疫情優化措施推

出，已由４元多升至５元多，現於高位整固，短線升幅有限，可於５至５﹒２元買入中長線持有

。內地餐飲股亦已升了很多，海底撈短期可於高位減持一部分。

另熊麗萍指，疫情已改變很多人消費習慣，內地人未必一開關即急於來港消費，可能為探親

、商務較多，內地亦有很多旅遊選擇，故本地消費股短期未必可受惠，反而收租股如九倉置業

（０１９９７）受惠更明顯，另賣行李喼的新秀麗（０１９１０）概念亦較強，其他如航空股國

泰也可考慮。

今日同程旅行半日升０﹒８６％收報１８﹒７４元，最多升５﹒３８％高見１９﹒５８元；

攜程則升３﹒６８％報２８７﹒６元，最多升４﹒４７％高見２８９﹒６元；惟中國中免跌

０﹒０９％報２２８﹒６元，最多升２﹒３６％至２３４﹒２元。至於餐飲股，海底撈升

５﹒２９％報２２﹒９元，九毛九（０９９２２）升３﹒４１％報２１﹒２５元。航空股方面，

國航（００７５３）跌３﹒０１％報７﹒０８元，南航升０﹒１９％報５﹒１９元，東航

（００６７０）升０﹒３１％報３﹒２９元，國泰跌０﹒５７％報８﹒６７元。本地旅遊股方面

，香港中旅升３﹒４９％報１﹒７８元，最多升８﹒１４％高見１﹒８６元；東瀛遊

（０６８８２）升２﹒１３％報０﹒９６元，最多升７﹒４５％高見１﹒０１元；縱橫遊亦升

１﹒８３％報０﹒１６７元。



撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組 整理：李崇偉

