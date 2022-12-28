【復常炒Ｄ乜】通關在望大行齊唱好，內銀借勢炒估值修復

《經濟通通訊社２８日專訊》內地宣布明年１月初起取消對入境人士強檢及隔離，恢復辦理

多項出入境簽證，可望明年１月中前落實逐步通關，疊加穩經濟措施陸續出台，包括金融１６條

支持房地產市場等，都利好內銀股炒作估值修復。花旗發表報告指中國重開步伐加快有利內銀，

光大證券及大和則看好內銀明年收入及盈利加速增長，麥格理料國企銀行可獲估值重評，今日內

銀在眾大行齊唱好下亦開始追落後，其中獲多間大行列為首選的郵儲銀行（０１６５８）收市升

逾半成。



＊下月８日起取消入境後全員核檢隔離，有序恢復公民出境旅遊＊



國務院宣布明年１月８日起取消對入境人士的全員核酸檢測和集中隔離，國家移民管理局亦

宣布同日起逐步恢復水運和陸路口岸客運通關，持港澳通行證和回鄉證等可經港澳口岸邊檢快捷

通道通關，恢復為內地居民辦理旅遊和商務赴港簽注。

此外，國務院聯防聯控機制外事組發出通知，根據國際疫情形勢和各方面服務保障能力，本

著試點先行原則，有序恢復中國公民出境旅遊。當局將恢復辦理多項出入境簽證，有序恢復受理

審批公民普通護照申請，審批外國人申請普通簽證、停留和居留證件延期、換發或補發，又會恢

復簽發口岸簽證及出入境通行證。



＊花旗：全面重開有助支撐淨息差，看好招行郵儲行＊



花旗發表最新研究報告指，中國重開步伐進一步加快，包括取消入境隔離要求，將有利於中

國銀行業，提振信貸需求，支持手續費收入回升，並緩解資產質量擔憂。全面重新開放將有助支

撐淨息差，因為供應疲軟和需求的急劇復甦可能導致消費者價格上漲，限制降息空間，這比其他

亞洲銀行形勢有利。花旗看好零售和私營部門業務比重較高的銀行，包括招商銀行

（０３９６８）、郵儲銀行、平安銀行（深：０００００１）等。香港首選郵儲銀行，Ａ股首選

平安銀行，因兩者估值低。

花旗又指，隨著美國加息周期接近尾聲，其他亞洲銀行的淨息差可能在２０２３年上半年見

頂，而信貸需求將得到提振，尤其是來自消費和信用卡貸款等零售貸款的提振。



＊光大料明年內銀收入盈利增速加快，招行郵儲行估值性價比高＊



另光大證券近日發表報告，預計明年內銀的收入和盈利增速加快。受按揭貸款集中重定價因

素影響，明年第一季收入、盈利將繼續承壓，其後可能隨著經濟向好而呈現「前低後高」的特徵

，其中淨利息收入增速有望逐季提升，非息收入整體表現將改善，預計明年上市內銀收入增速為

５﹒３％，較今年提升２﹒６個百分點。預測明年上市內銀的盈利增速為８％，較今年提升

０﹒４個百分點。投資者可持續關注房地產的產業鏈景氣度提升、穩投資與寬信用等多重因素刺

激，推動經濟逐步築底企穩帶來的投資機會。

光大證券又指，以Ａ股計，綜合近１０多年內銀板塊月度及季度表現，多數年份首季內銀板

塊走勢較好，特別是１月份，剔除疫情影響的２０２０年，內銀板塊錄得相對收益的勝率超過

９０％。看好龍頭銀行經營的可持續性及穩定性，這些銀行無論是從房地產風險緩釋預期角度，

還是從經濟修復帶來零售信貸與財富管理業務機會角度，均具有較大的估值提升彈性，當中以招

商銀行及郵儲銀行的估值性價比較高。



＊大和料明年內銀淨利息收入增１５％，麥格理料國企銀行獲估值重評＊



此外，大和早前指，就行業平均水平而言，預計明年內銀淨利息收益率將逐步恢復，並在明

年第四季度達到約２％，全年按年持平至低單位數增長。因此，明年淨利息收入按年增長可能在

１５％左右，視乎不同銀行的貸款組合。明年宏觀環境將改善，有利銀行股，建議投資者在相對

便宜的水平買入，首選郵儲銀行、招行及寧波銀行（深：００２１４２），評級均為「買入」。

麥格理則認為，即使明年首季內地現有抵押貸款或有重置的風險，但預料國企銀行將獲估值

重評，因重視收益及社會責任的機構投資者或會增加持倉。內銀股中首選中國銀行

（０３９８８），予「跑贏大市」評級，目標價由３﹒３８元升至４﹒２４元，主要因其擁有龐

大海外市場敞口。工商銀行（０１３９８）及建設銀行（００９３９）評級亦由「中性」上調至

「跑贏大市」，目標價分別由３﹒５９元及４﹒２６元，升至５﹒１５元及６﹒１４元。招商銀

行則最不看好，評級為「跑輸大市」，因料其會受累於財管產品收入減少，及自房地產信貸業務

中減少敞口，惟目標價由２０﹒８元升至２５﹒６元。



＊民生證券：內銀ＰＢ跌至歷史新低，估值修復機會高＊



民生證券指，內銀市帳率（ＰＢ）跌至０﹒５倍水平，為歷史新低，估值修復機會高。中國

證監會主席易會滿早前表示，探索建立具有中國特色的估值體系，促進市場資源配置功能更好發

揮，內銀股有望開啟重估之路。中信証券亦指，２０２３年銀行基本面改善，疊加中長期資產質

量拐點到來，行業估值系統性提升空間巨大，建議投資者積極配置。

招行今日升３﹒９６％收報４３﹒３元，郵儲行升５﹒３４％報４﹒９３元，工行升

３﹒９％報４元，建行升４﹒０７％報４﹒８６元，中行升２﹒１６％報２﹒８４元，農行

（０１２８８）升２﹒６８％報２﹒６８元，中信銀行（００９９８）升２﹒０６％報３﹒４７

元。



撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組 整理：李崇偉

